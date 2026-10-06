Tinubu declara três dias de luto após queda de avião da Força Aérea Nigerian que matou 32

Queda ocorreu em pântano perto de base naval em Igbokoda, Ondo State; 25 passageiros e sete tripulantes morreram

O President da Nigéria, Bola Tinubu, declarou três dias de luto nacional após a queda de uma aeronave da Força Aérea Nigerian em Ondo State, que deixou 32 mortos, segundo BBC.

Autoridades informaram que o avião estava em uma missão de rotina de Benin City para Lagos quando caiu numa área pantanosa próxima a uma base naval em Igbokoda na manhã de segunda-feira. A aeronave foi encontrada submersa, e equipes de busca e salvamento continuam no local, informou a BBC.

O acidente

O ministro da Aviação, Festus Keyamo, disse que foi informado “da desaparecimento de uma aeronave militar com matrícula NGR 931, em rota para Lagos desde Benin, às 0913 horas”. Ele acrescentou que “os esforços para contatar a aeronave por rádio foram infrutíferos” antes da confirmação do acidente, segundo a BBC.

A aeronave foi descrita como um ATR-42, modelo que, segundo seus fabricantes, transporta entre 30 e 50 passageiros, conforme a BBC.

Reações e investigação

Tinubu ofereceu "suas mais profundas condolências" às famílias das vítimas e determinou a realização de uma investigação completa pela Força Aérea para apurar as causas do acidente, informou a BBC. O President também ordenou que as bandeiras nacionais fossem hasteadas a meio mastro em todo o país como sinal de respeito.

Em comunicado citado pela BBC, Tinubu afirmou que se trata de "um momento doloroso para nossas Forces Armadas e para toda a nação" e que "o pessoal da nossa Força Aérea arrisca a vida todos os dias para garantir a segurança da Nigéria. Seu sacrifício jamais será esquecido."

Contexto

Segundo a BBC, a Força Aérea Nigerian desempenha papel importante em operações militares do país. A reportagem também lembra que, em maio de 2021, o chefe do Exército Nigerian, Lt-Gen Ibrahim Attahiru, morreu em um acidente aéreo junto com outros 10 oficiais no estado de Kaduna, em circunstâncias relacionadas ao mau tempo.