Olympiacos x NEC Palpite – Análise e notícias (04/08)

Pela primeira vez em 125 anos de existência, o NEC Nijmegen disputa uma eliminatória da Liga dos Campeões, e o adversário da estreia não facilita. Os holandeses visitam o Olympiacos no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, nesta terça-feira, 4 de agosto, às 15h pela terceira fase eliminatória.

Os palpites para Olympiacos x NEC Nijmegen refletem esse desequilíbrio de bagagem continental, embora o NEC traga credenciais domésticas de peso: terceiro lugar na Eredivisie com 59 pontos, final da Copa da Holanda e o ataque mais eficiente fora do trio PSV/Feyenoord/Ajax. Confira a seguir nossas análises e os palpites de hoje para os principais jogos da temporada.

Palpites para Olympiacos x NEC Nijmegen pela Liga dos Campeões

A diferença de nível europeu sustenta o favoritismo do Olympiacos , que disputou dez jogos na fase de liga da Champions 2025/26 e conquistou a Conference League de 2023/24. Indicamos que veja as casas de apostas legalizadas no Brasil.

⚽ Olympiacos x NEC Ambas as equipes marcam Ambos os times marcaram em quatro dos últimos cinco jogos do Olympiacos

Dez das últimas 11 partidas do NEC foram marcados gols dos dois lados. Resultado: vitória do Olympiacos O Olympiacos venceu como mandante três dos últimos quatro jogos

No geral, são seis vitórias nos últimos sete jogos do time grego Mais de 2,5 gols marcados Quatro dos seis amistosos do Olympiacos recentes tiveram mais de 2,5 gols

Foram marcados mais de 2,5 gols em seis dos últimos sete embates do NEC.

Análise da partida: experiência europeia contra ousadia holandesa

O Olympiacos encerrou a temporada 2025/26 na segunda posição da Super Liga Grega, atrás do AEK Atenas, campeão com 24 jogos invictos na competição. A equipe de José Luis Mendilibar registrou a maior sequência de vitórias da liga, com sete jogos consecutivos, e teve Ayoub El Kaabi como artilheiro do campeonato, com 18 gols.

Na Champions League 2025/26, o clube somou dez partidas na fase de liga, enfrentando adversários como Barcelona (derrota por 6 x 1), Real Madrid (3 x 4 em casa) e PSV Eindhoven (empate em 1 x 1). O saldo de três vitórias, três empates e quatro derrotas garantiu o 18º lugar e a classificação para os playoffs, onde o Bayer Leverkusen encerrou a campanha com um agregado de 2 x 0.

A pré-temporada 2026/27 na Holanda e na Bélgica produziu resultados mistos. Vitórias sobre Raków (2 x 1) e Fortuna Sittard (3 x 1) conviveram com derrotas para Ajax (0 x 1), Antwerp e AZ Alkmaar (2 x 3), sugerindo um time ainda em fase de integração com os novos reforços.

A janela de transferências trouxe mudanças significativas. A principal perda foi o goleiro Konstantinos Tzolakis, vendido ao Hull City. Para substituí-lo, chegou Stefan Ortega, ex-Manchester City e Nottingham Forest, que viajou a Pireu no fim de julho para exames médicos e deve assinar contrato até 2028.

Outros reforços vieram da rede de clubes de Evangelos Marinakis: Jota Silva e Gustavo Sá (ambos emprestados pelo Nottingham Forest), David Carmo (zagueiro, do Forest), Joel Roca (ponta-esquerda, comprado ao Girona por sete milhões de euros) e Pablo Maffeo (lateral-direito, do Mallorca, por três milhões).

Christos Mouzakitis, meia de 19 anos avaliado em 25 milhões de euros pelo Transfermarkt e cobiçado por Manchester United e Real Madrid, segue como peça central do projeto.

Do outro lado, o NEC Nijmegen vive o capítulo mais relevante de sua história centenária. O terceiro lugar na Eredivisie 2025/26, com 16 vitórias, 11 empates e sete derrotas, representou o melhor desempenho do clube na primeira divisão holandesa, à frente de Ajax e Twente.

O ataque marcou 77 gols na Eredivisie, terceiro melhor da competição, atrás do PSV (101) e do Feyenoord (70). Kodai Sano, meia japonês de 22 anos, foi o motor criativo da equipe: três gols, sete assistências na temporada passada.

A chegada à final da KNVB Cup completou uma temporada transformadora, embora o desfecho tenha sido amargo. O NEC eliminou o PSV nas semifinais, mas sofreu uma goleada de 5 x 1 diante do AZ Alkmaar em De Kuip, estendendo para seis o número de finais de copa perdidas na história do clube.

A pré-temporada trouxe resultados irregulares: goleada de 7 x 0 sobre o Al-Fayha e vitória por 3 x 1 contra o V-Varen Nagasaki, mas derrotas para MSV Duisburg (2 x 3), Anderlecht (2 x 3) e SV Elversberg (0 x 1). O padrão indica um ataque funcional, mas uma defesa ainda vulnerável fora de casa.

A perda do ponta-esquerda Basar Onal, vendido ao LOSC Lille por 12,5 milhões de euros, retirou o jogador com mais participações diretas em gols pela ala ofensiva. Em contrapartida, a contratação de Dusan Tadić, ex-Ajax e seleção sérvia, aos 37 anos, trouxe experiência e leitura de jogo ao setor ofensivo.

Confrontos diretos entre Olympiacos x NEC Nijmegen

Olympiacos e NEC Nijmegen nunca se enfrentaram em competições oficiais da UEFA. A terça-feira marca o primeiro confronto eliminatório entre os clubes.

O único precedente é um amistoso de pré-temporada disputado em 27 de julho de 2024, na Holanda. Gelson Martins abriu o placar aos 31 minutos e Georgios Masouras ampliou aos 36, selando a vitória grega por 2 x 0. Ambos os clubes utilizaram formações mistas com substituições ao longo do segundo tempo.

A distância de dois anos e as mudanças significativas nos elencos tornam aquele resultado pouco relevante como indicador preditivo, mas o registro confirma que as equipes já estiveram em campo juntas e que o Olympiacos exerceu domínio na ocasião.

Notícias de Olympiacos x NEC Nijmegen

Olympiacos : desfalques e dúvidas

O Olympiacos tem apenas um desfalque confirmado: o meia-atacante Yusuf Yazıcı, que segue em recuperação de uma grave lesão no joelho e está fora desta fase da competição.

A principal dúvida está no gol. Após a saída de Tzolakis, o recém-contratado Stefan Ortega disputa posição com Balša Popović, que participou de toda a pré-temporada.

Os reforços Jota Silva, Gustavo Sá, Joel Roca e David Carmo já estão à disposição de José Luis Mendilibar, enquanto Gelson Martins e El Kaabi seguem como as principais referências ofensivas da equipe.

No meio-campo, Mouzakitis deve formar dupla com Santiago Hezze, ambos titulares na campanha europeia da temporada passada.

Provável escalação do Olympiacos (4-2-3-1): Balsa Popovic; Rodinei, David Carmo, Lorenzo Pirola e Francisco Ortega; Santiago Hezze e Christos Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho e Jota Silva; Ayoub El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

NEC Nijmegen: desfalques e dúvidas

O NEC sofreu um revés de última hora. O zagueiro Perr Schuurs, contratado como agente livre após período sem clube, sofreu uma lesão no joelho registrada a partir de 3 de agosto e está fora do jogo em Pireu.

A saída de Başar Önal para o LOSC Lille abre espaço para Clement Bischoff, ponta-esquerda dinamarquês de 20 anos emprestado pelo Red Bull Salzburg, ou o veterano Emre Mor, que chegou do Fenerbahçe.

Dušan Tadić, a contratação mais badalada da janela, pode estrear oficialmente pela direita. Aos 37 anos, o sérvio acumula vasta experiência europeia pelo Ajax e pela seleção da Sérvia, o que adiciona maturidade a um elenco jovem.

Kodai Sano é insubstituível no meio-campo e deve atuar ao lado de Darko Nejasmić, volante croata de 27 anos avaliado em quatro milhões de euros. Tjaronn Chery, capitão de 38 anos com 15 participações diretas em gols na última temporada, completa a linha criativa.

Provável escalação do NEC Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz; Philippe Sandler, Deveron Fonville e Brayann Pereira; Sami Ouaissa, Darko Nejasmić, Kodai Sano e Thomas Ouwejan; Noé Lebreton e Tjaronn Chery; Brian Linssen. Técnico: Dick Schreuder.

Destaques individuais de Olympiacos x NEC Nijmegen

Jogador destaque · Olympiacos Gelson Martins Ponta-direita · 31 anos · Olympiacos 3 Gols na fase de liga da Champions League 2025/26, artilheiro do Olympiacos na competição europeia (WhoScored) 6.84 Nota média no WhoScored em nove partidas da Champions League 2025/26, a segunda melhor do elenco 2.4 Finalizações por jogo na Champions 2025/26, o maior volume ofensivo individual do Olympiacos (WhoScored) 83.2% Precisão de passes em nove jogos da fase de liga europeia, segundo dados do WhoScored Jogador destaque · NEC Nijmegen Kodai Sano Meia central · 22 anos · NEC Nijmegen 7.54 Nota média no FotMob na Eredivisie 2025/26, a mais alta do elenco ao longo da temporada completa 7 Assistências na Eredivisie 2025/26 em 34 rodadas, atuando como titular em todas as partidas (FotMob) 3.060 Minutos disputados na Eredivisie 2025/26, o jogador de campo mais utilizado por Dick Schreuder (FotMob) €12M Valor de mercado atual no Transfermarkt, o mais alto do elenco do NEC Nijmegen na temporada

Os técnicos: títulos europeus contra a revolução holandesa no duelo

José Luis Mendilibar

José Luis Mendilibar, de 65 anos, assumiu o Olympiacos em fevereiro de 2024 e transformou o clube em poucas semanas. Ainda naquela temporada, conduziu a equipe à conquista inédita da Conference League, vencendo a Fiorentina na final por 1 x 0 e tornando o Olympiacos o primeiro clube grego a levantar um troféu europeu.

Na temporada seguinte (2024/25), completou a dobradinha doméstica com Super Liga e Copa da Grécia, além da Supercopa. Antes de chegar à Grécia, construiu sua reputação em três décadas no futebol espanhol e ganhou projeção internacional ao vencer a Europa League 2022/23 pelo Sevilla. Seu estilo de pressão alta e transições rápidas se reflete no 4-2-3-1 que utiliza como formação base.

Dick Schreuder

Dick Schreuder chegou ao NEC em julho de 2025, após promover o PEC Zwolle de volta à Eredivisie e levar o Castellón à segunda divisão espanhola. Em sua primeira temporada completa em Nijmegen, conduziu o clube ao terceiro lugar na Eredivisie, melhor posição da história do NEC, com aproveitamento de 57,8% na liga.

O Opta Analyst descreveu sua filosofia como “alto risco, alta recompensa”, baseada em um 3-4-2-1 que se transforma em 3-1-5-1 na construção ofensiva. A defesa concedeu 53 gols na Eredivisie, o que evidencia o custo de um sistema que prioriza domínio territorial e avanço agressivo dos alas.

Prévia tática de Olympiacos x NEC Nijmegen

Mendilibar deve manter o 4-2-3-1 com Hezze e Mouzakitis como dupla de contenção. Gelson Martins ocupa a ponta direita com liberdade para cortar para o centro, enquanto Chiquinho flutua atrás de El Kaabi. Na Champions 2025/26, o Olympiacos registrou média de 42,7% de posse de bola (WhoScored), sinal de que prefere reagir à posse adversária e atacar em transição.

O 3-4-2-1 de Schreuder busca superioridade numérica no meio-campo. Nejasmić e Sano formam a dupla central, os alas Ouaissa e Ouwejan sobem pela linha para criar largura, e Chery e Lebreton se posicionam entre as linhas para abastecer Ogawa. O risco aparece quando os alas sobem: nas derrotas para Anderlecht (2 x 3) e Duisburg (2 x 3), o NEC sofreu gols em contra-ataques pelos corredores desprotegidos.

A principal vantagem tática do Olympiacos está na velocidade de Gelson Martins e Jota Silva pelos corredores, exatamente onde o sistema de Schreuder abre espaço. Se Ouaissa avançar pela direita e perder a posse, o corredor esquerdo defensivo do NEC ficará vulnerável.

O NEC, por sua vez, tem na bola parada uma arma relevante. Na final da KNVB Cup, Koki Ogawa marcou de cabeça em escanteio cobrado por Chery, e a defesa grega concedeu 16 gols em dez jogos de Champions na temporada passada, o que mostra que o Olympiacos não é imune a pressão ofensiva.

Prognóstico de placar exato para Olympiacos x NEC Nijmegen

O Olympiacos reúne mais argumentos para vencer pela experiência continental, pelo fator casa e pela maior qualidade do elenco. O placar de 2 a 0 surge como o cenário mais provável, com os gregos controlando as ações desde o início. Fique ligado nas melhores casas de apostas do Brasil.