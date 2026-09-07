Motorista de aplicativo furta troco de passageira de 15 anos e arrasta adolescente por rua em SP

Motorista de aplicativo é investigado após arrastar adolescente de 15 anos por via pública em caso de furto de troco na divisa entre Tremembé e Taubaté

Um caso grave envolvendo um motorista de aplicativo, de 51 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil no interior de São Paulo. O condutor é suspeito de furtar o troco de uma passageira adolescente, de 15 anos, e, na sequência, arrastar a jovem por alguns metros enquanto ela tentava recuperar o valor.

O episódio ocorreu na última sexta-feira (4), na região da divisa entre os municípios de Tremembé e Taubaté. A vítima ficou pendurada na parte externa do carro após o motorista iniciar a marcha, conforme informações registradas em boletim de ocorrência.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens captadas pelo sistema de monitoramento da Prefeitura de Tremembé, conforme informação divulgada pela Banda B.

Dinâmica da ocorrência registrada em vídeo

As imagens do Centro de Operação Integrada mostram a adolescente do lado de fora da porta do motorista no momento em que o veículo começa a se movimentar. O automóvel segue pela via em alta velocidade, realizando manobras em zigue-zague, o que dificultou a estabilidade da jovem.

Após ser arrastada por alguns metros, a passageira acabou caindo no meio da rua. Segundo a Prefeitura de Tremembé, a vítima sofreu ferimentos em decorrência da queda e do arrasto. O material visual já está em posse das autoridades policiais para auxiliar nas investigações.

Motivação do conflito e investigação Polícia

De acordo com relatos prestados à Secretaria da Segurança Pública (SSP), a adolescente tentou recuperar uma nota de R$ 100. O montante teria sido entregue ao motorista para o pagamento da corrida, mas o homem teria se apropriado do valor sem devolver o troco devido.

A mãe da adolescente compareceu à Delegacia Seccional do município para formalizar a denúncia, fornecendo detalhes sobre o veículo e o condutor. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime, que foi registrado como roubo e lesão corporal.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o caso

Qual a idade da passageira envolvida no incidente?

A passageira é uma adolescente de 15 anos.

O que motivou a discussão entre a passageira e o motorista?

A jovem tentava recuperar uma nota de R$ 100 que teria sido retida pelo motorista após o pagamento da corrida.

Onde o fato ocorreu?

O ocorrido aconteceu na divisa entre as cidades de Tremembé e Taubaté, no interior de São Paulo.

Quais crimes estão sendo investigados pela polícia?

O caso foi registrado pelas autoridades como roubo e lesão corporal.

Como a polícia teve acesso aos detalhes do veículo?

A mãe da vítima forneceu informações sobre o motorista e o carro utilizado à Delegacia Seccional do município.