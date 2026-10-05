Motorista de aplicativo puxa passageira pelos cabelos e a joga na calçada em Curitiba

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Uma passageira de 59 anos, identificada como Elétia Gomes, foi agredida por um motorista de aplicativo na noite de quinta-feira (1º) em Curitiba. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ela é puxada pelos cabelos, retirada do banco de trás e jogada na calçada.
O caso aconteceu por volta das 22h na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Fanny. Nesta segunda-feira (5), a vítima realizou exame de corpo de delito e prestou depoimento na Polícia Civil.
Conforme o boletim de ocorrência e relatos da vítima, Elétia havia embarcado no bairro Tatuquara. Durante o trajeto, o motorista informou que precisaria alterar a rota para ir ao banheiro; ela pediu que ele não parasse em um local que considerava perigoso.
Segundo o relato, o motorista cancelou a corrida, foi até a porta do veículo e, ao abrir a porta, puxou a passageira pelos cabelos. Elétia disse que ficou presa no cinto, foi arrastada com força, sofreu xingamentos, perdeu tufos de cabelo e foi jogada no chão.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher bastante abalada, com o joelho sangrando, escoriações no braço e a calça rasgada. Elétia conseguiu fotografar a placa do veículo e identificar o motorista pelo aplicativo; os policiais fizeram buscas na região, mas não localizaram o suspeito no momento.
Na segunda-feira (5), ela passou por exame de corpo de delito na Polícia Científica e prestou depoimento na Polícia Civil.
Em nota, a Uber informou que lamenta o ocorrido e que a conta do motorista foi desativada. A empresa também afirmou que reativou a conta da passageira, que havia sido bloqueada temporariamente após uma denúncia feita pelo motorista na plataforma.
A nota da empresa acrescentou que “todas as viagens realizadas pela plataforma contam com cobertura de seguro, já colocada à disposição da usuária” e que a Uber permanece pronta para colaborar com as autoridades competentes, nos termos da lei.