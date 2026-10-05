Pedro Sánchez convoca eleição antecipada para 29 de novembro

Convocação ocorre após rejeição de decretos sobre habitação e Protests pelo despejo de uma idosa; votação será em 29 de novembro, segundo a BBC (Reuters).

O primeiro‑ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou a convocação de eleições antecipadas para 29 de novembro, informou a BBC citando reportagem da Reuters. A decisão ocorreu após o governo minoritário sofrer derrotas no Parlamento em medidas destinadas a enfrentar a crise da habitação.

O anúncio foi feito em pronunciamento televisionado em que Sánchez afirmou precisar de ‘uma maioria progressista mais ampla’ capaz de ‘vencer a resistência das elites’, segundo a BBC/Reuters.

Medidas rejeitadas e Protests

Nos dias anteriores, o Parlamento rejeitou dois decretos do governo com medidas para proteger Inquilinas. Um caso específico intensificou a pressão pública: a expulsão de Maricarmen Abascal, de 87 anos, de seu apartamento em Madrid, que gerou manifestações em várias cidades.

O primeiro decreto incluía, conforme relatado pela BBC/Reuters: suspensão de despejos de vulneráveis até 2030; prorrogação de contratos de aluguel por dois anos para contratos que vencessem antes de 2028; aumento de impostos sobre apartamentos turísticos; e restrições à compra de residências por fundos que o governo chama de ‘vulture funds’.

O segundo decreto previa a renovação automática de contratos de aluguel, medida mais controversa entre os proponentes das reformas.

Reações e contexto político

O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, saudou a convocação: ‘Finalmente, os espanhóis poderão decidir’, disse ele, conforme registrado pela BBC/Reuters, afirmando que a eleição não seria ‘apenas mais uma eleição’.

Desde 2018 Sánchez exerce o cargo de primeiro‑ministro, segundo a BBC. Seu governo de coalizão inclui o Partido Socialist e a aliança Sumar, mas não tem maioria no Parlamento. Nas eleições de 2023, o Partido Socialist ficou em segundo lugar; o Partido Popular obteve mais assentos, mas sem maioria, e Sánchez manteve‑se no cargo após acordos com partidos de esquerda e apoio de representantes nacionalistas catalães e bascos, de acordo com a BBC/Reuters.

Pesquisas de opinião citadas pela reportagem indicam que o Partido Popular tende a sair como força mais votada, mas que poderá precisar do apoio da força de direita Vox para formar governo, conforme a BBC/Reuters.

Próximos passos

O anúncio antecipa o calendário eleitoral: a Espanha não estava prevista para realizar eleições gerais até o verão de 2027, segundo a BBC/Reuters. A votação foi marcada para 29 de novembro, data informada pela reportagem.

Fonte: BBC (replicando reportagem da Reuters).