Aluno de 14 anos é preso após dois professores serem baleados em escola no sul da France

No colégio Lakanal, em Aubagne (próximo a Marselha), o jovem entrou com uma espingarda dentro de um estojo de guitarra; feridos não correm risco de vida.

Um estudante de 14 anos foi detido após disparos contra dois membros da equipe escolar no colégio Lakanal, em Aubagne, no sul da France, na manhã de segunda-feira, 12 de outubro de 2026, segundo a BBC, que cita reportagem da agência AFP.

De acordo com autoridades regionais citadas pela reportagem, o jovem entrou na escola com uma espingarda dentro de um estojo de guitarra e abriu fogo antes de ser contido por um funcionário.

Detalhes do ocorrido

O prefeito Jean-Pierre Squillari informou que o diretor, de 53 anos, foi atingido na perna e na parte inferior das costas, e um professor de 37 anos foi atingido na coxa. Uma terceira pessoa sofreu ferimentos leves. A reportagem afirma que o suspeito estava no nono ano (ninth grade) da escola.

Segundo a presidência do conselho departamental de Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, tiros foram ouvidos dentro do perímetro escolar. A prefeitura informou que o aluno foi imobilizado em um corredor e levado à custódia policial.

Reações e medidas no local

O prefeito disse que “todos os alunos foram imediatamente confinados e colocados em segurança em segundos” e que uma unidade de apoio psicológico foi montada no local para atender estudantes em estado de choque. Squillari afirmou também que o pai do suspeito havia pedido uma reunião com o assessor educacional da escola, mas declarou que não havia mais informações disponíveis sobre o caso.

O ministro da Educação, Édouard Geffray, anunciou que visitaria o local juntamente com o ministro do Interior, Laurent Nuñez. Em mensagem nas redes sociais citada pela reportagem, Geffray afirmou que dois funcionários da Educação Nacional foram vítimas de ferimentos por arma de fogo e classificou o ato como “inaceitável”, dizendo ser evidência do aumento da violência na sociedade.

As informações acima foram obtidas da BBC, com origem editorial indicada como AFP.