Motorista de caminhonete de 62 anos morre em colisão frontal na BR-277 em Laranjeiras do Sul

Colisão no km 460 ocorreu quando carro invadiu pista contrária; motorista do outro veículo, de 44 anos, ficou gravemente ferido e foi levado a hospital de Guarapuava, diz PRF

Um motorista de 62 anos morreu na tarde de terça-feira (1) em um acidente na BR-277, em Laranjeiras do Sul (PR), após a caminhonete que ele dirigia ser atingida frontalmente por um carro que invadiu a pista contrária, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Detalhes do acidente

O choque ocorreu no km 460 da rodovia e foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo a PRF, a caminhonete seguia no sentido Guarapuava quando foi atingida por um carro que vinha em direção a Cascavel; com a força do impacto a caminhonete tombou sobre a pista.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. A PRF informou que, a princípio, ambos os motoristas são de Laranjeiras do Sul.

Atendimento e investigação

O motorista do carro, de 44 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para um hospital em Guarapuava. A vítima de 62 anos morreu no local.

A rodovia ficou interditada das 18h até às 22h10 para o atendimento da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

A PRF orientou os motoristas e destacou que, em suas palavras, “a soma de fatores de risco na direção reduz drasticamente as chances de evitar uma colisão. Mantenha o foco total na via e adote sempre a direção defensiva”.