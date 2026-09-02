Motorista de caminhonete de 62 anos morre em colisão frontal na BR-277 em Laranjeiras do Sul

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um motorista de 62 anos morreu na tarde de terça-feira (1) em um acidente na BR-277, em Laranjeiras do Sul (PR), após a caminhonete que ele dirigia ser atingida frontalmente por um carro que invadiu a pista contrária, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O choque ocorreu no km 460 da rodovia e foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo a PRF, a caminhonete seguia no sentido Guarapuava quando foi atingida por um carro que vinha em direção a Cascavel; com a força do impacto a caminhonete tombou sobre a pista.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. A PRF informou que, a princípio, ambos os motoristas são de Laranjeiras do Sul.
O motorista do carro, de 44 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para um hospital em Guarapuava. A vítima de 62 anos morreu no local.
A rodovia ficou interditada das 18h até às 22h10 para o atendimento da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.
A PRF orientou os motoristas e destacou que, em suas palavras, “a soma de fatores de risco na direção reduz drasticamente as chances de evitar uma colisão. Mantenha o foco total na via e adote sempre a direção defensiva”.