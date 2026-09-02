Mulher é acusada de intimidação de jurados no julgamento de Lindsay Clancy

Dawn Light, 56, foi acusada após fotografar jurados em área restrita; ela negou culpa e recebeu ordens para ficar longe do tribunal, segundo a BBC.

Uma mulher identificada como Dawn Light, 56, foi formalmente acusada de “aggravated intimidation of a juror” após ser detida por fotografar membros do júri do julgamento de Lindsay Clancy em frente ao tribunal de Plymouth, no estado de Massachusetts, informou a BBC.

Light declarou-se inocente em audiência e, segundo CBBC, sua advogada, Jennifer White, afirmou que se tratou de “um completo mal-entendido” e que a cliente “estava tentando tirar uma foto de Ms Clancy”.

Acusações e procedimentos em tribunal

De acordo com a BBC, os promotores disseram que encontraram, na pasta de itens deletados do telefone de Light, fotos de jurados saindo do tribunal, o que motivou a prisão. As autoridades afirmaram que a mulher estava em uma área restrita, dentro de seu carro estacionado, quando foi abordada; ela disse que não estava gravando vídeos e que aguardava por Clancy.

Em audiência, foi relatado que foi solicitada fiança em dinheiro de US$50.000 (£37.000), pedido que o juiz negou.

Medidas cautelares e regras do tribunal

Segundo a BBC, o juiz William Sullivan, que preside o caso, tem uma ordem específica proibindo fotografar ou filmar jurados. Light foi afastada das dependências do tribunal e recebeu ordens para manter distância de pessoas relacionadas ao julgamento. Ela também foi proibida de produzir ou disseminar fotografias que pudessem estar armazenadas no iCloud, conforme informado pela reportagem.

Contexto do julgamento

O processo contra Lindsay Clancy, que responde pela morte dos três filhos, tem atraído ampla cobertura midiática e foi transmitido ao vivo, segundo a BBC. A reportagem nota que mais de 200 jornalistas têm acompanhado o caso e que grupos de apoiadoras comparecem ao tribunal com frequência.

Os jurados, que estão deliberando desde quinta-feira, foram orientados a não acompanhar reportagens sobre o processo e a julgar o caso apenas com base nas provas apresentadas em audiência, acrescenta a BBC.