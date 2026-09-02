Mulher é acusada de intimidação de jurado no julgamento de Lindsay Clancy

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Uma mulher identificada como Dawn Light, de 56 anos, foi acusada de intimidação agravada de jurado depois de, segundo a acusação, fotografar integrantes do júri do julgamento de Lindsay Clancy fora do tribunal de Plymouth, Massachusetts, informou a BBC.
Light se declarou não culpada e, segundo CBBC da BBC, sua advogada afirmou em audiência que o episódio foi “um mal-entendido”. Após a exposição do caso na imprensa, um grupo de repórteres seguiu Light ao deixar o tribunal; questionada por que queria ver Lindsay Clancy, ela respondeu: “Por que não?” (tradução).
Promotores disseram ter encontrado, ao examinar a pasta de itens deletados no telefone de Light, fotos de jurados saindo do tribunal, e a mulher foi detida, segundo a BBC. Ela foi achada em uma área restrita, dentro do carro estacionado, e teria dito às autoridades que estava esperando por Clancy e que não estava fazendo vídeos.
O juiz William Sullivan, que preside o processo, tem ordem expressa proibindo fotografar ou filmar jurados. Light, que a reportagem descreve como enfermeira registrada sem antecedentes criminais, recebeu ordens para manter distância dos arredores do tribunal e de pessoas ligadas ao caso, além de não produzir nem disseminar fotos que possam ter sido preservadas no iCloud.
Promotores pediram fiança em dinheiro de US$50.000, mas o pedido foi negado pelo juiz, de acordo com a BBC.
O julgamento de Lindsay Clancy, acusada das mortes de seus três filhos, tem sido transmitido ao vivo e atraído ampla atenção da mídia. A BBC relata que mais de 200 repórteres estão cobrindo o caso e que o júri vinha deliberando desde a quinta-feira anterior. As normas do tribunal impedem que os jurados consumam cobertura do processo durante as deliberações.
As informações deste texto são baseadas em reportagem da BBC publicada em 2 de setembro de 2026.