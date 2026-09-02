Mulher é acusada de intimidação de jurado no julgamento de Lindsay Clancy

Dawn Light, 56, foi acusada de intimidação agravada de jurado após fotografar membros do júri do caso Lindsay Clancy em Plymouth; ela se declarou inocente e defesa disse tratar-se de ‘um mal-entendido’.

Uma mulher identificada como Dawn Light, de 56 anos, foi acusada de intimidação agravada de jurado depois de, segundo a acusação, fotografar integrantes do júri do julgamento de Lindsay Clancy fora do tribunal de Plymouth, Massachusetts, informou a BBC.

Light se declarou não culpada e, segundo CBBC da BBC, sua advogada afirmou em audiência que o episódio foi “um mal-entendido”. Após a exposição do caso na imprensa, um grupo de repórteres seguiu Light ao deixar o tribunal; questionada por que queria ver Lindsay Clancy, ela respondeu: “Por que não?” (tradução).

A acusação e as medidas judiciais

Promotores disseram ter encontrado, ao examinar a pasta de itens deletados no telefone de Light, fotos de jurados saindo do tribunal, e a mulher foi detida, segundo a BBC. Ela foi achada em uma área restrita, dentro do carro estacionado, e teria dito às autoridades que estava esperando por Clancy e que não estava fazendo vídeos.

O juiz William Sullivan, que preside o processo, tem ordem expressa proibindo fotografar ou filmar jurados. Light, que a reportagem descreve como enfermeira registrada sem antecedentes criminais, recebeu ordens para manter distância dos arredores do tribunal e de pessoas ligadas ao caso, além de não produzir nem disseminar fotos que possam ter sido preservadas no iCloud.

Promotores pediram fiança em dinheiro de US$50.000, mas o pedido foi negado pelo juiz, de acordo com a BBC.

Contexto do julgamento

O julgamento de Lindsay Clancy, acusada das mortes de seus três filhos, tem sido transmitido ao vivo e atraído ampla atenção da mídia. A BBC relata que mais de 200 repórteres estão cobrindo o caso e que o júri vinha deliberando desde a quinta-feira anterior. As normas do tribunal impedem que os jurados consumam cobertura do processo durante as deliberações.

As informações deste texto são baseadas em reportagem da BBC publicada em 2 de setembro de 2026.