Motorista embriagado e sem CNH atropela criança de 11 anos em Londrina e quase é linchado pela população

O acidente ocorreu na Avenida Jamil Scaff, na zona leste de Londrina, quando um motorista embriagado e sem habilitação atingiu uma criança de 11 anos

Um caso grave de trânsito mobilizou as forças de segurança em Londrina, no Norte do Paraná, neste último domingo, dia 27 de setembro. Um homem, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atropelou um menino de 11 anos que andava de bicicleta na Avenida Jamil Scaff.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a criança foi prontamente atendida pelas equipes de socorro e encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina para receber cuidados médicos. O estado de saúde da vítima não teve atualizações divulgadas até o momento.

Após o impacto, o clima no local ficou tenso e diversos moradores, revoltados com a situação, tentaram realizar o linchamento do motorista. A Polícia Militar (PM) precisou acionar reforços para conter a aglomeração e garantir a integridade física do condutor.

Embriaguez ao volante e crime de trânsito

A embriaguez do motorista foi confirmada através do teste do bafômetro, que apontou um índice superior a mais de 0,90 mg/L. De acordo com a Polícia Militar, esse número representa uma marca três vezes maior do que o limite permitido por lei, configurando um crime de trânsito grave.

O capitão da Polícia Militar, Emerson Castro, relatou em entrevista à Ric RECORD Londrina que o homem admitiu ter consumido bebidas alcoólicas antes de assumir a direção. Durante a ocorrência, o motorista também demonstrou comportamento agressivo, chegando a chutar um relógio de água, o que causou um vazamento no local.

Dificuldades na perícia e desdobramentos legais

Antes da chegada da perícia, a bicicleta utilizada pela criança foi retirada do local por pessoas desconhecidas, o que interfere na coleta de evidências sobre a dinâmica do acidente.

O veículo conduzido pelo homem foi apreendido e levado ao pátio do Detran. Agora, a Delegacia de Trânsito ficará responsável por apurar as circunstâncias do atropelamento, bem como a responsabilidade do motorista pelos danos ao patrimônio e pelos crimes de trânsito cometidos durante o episódio.

Perguntas frequentes

Qual foi a causa do atropelamento em Londrina? O acidente foi causado por um motorista que estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao atingir uma criança de 11 anos que pedalava na Avenida Jamil Scaff.

Qual era o índice de álcool do motorista? Segundo a Polícia Militar, o teste do bafômetro apontou um índice superior a mais de 0,90 mg/L, o que supera em três vezes o limite permitido por lei.

O que aconteceu com a criança após o acidente? A criança recebeu atendimento imediato das equipes de socorro e foi encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina.

Por que a polícia precisou de reforços no local? A PM precisou mobilizar mais viaturas para controlar a população, que estava revoltada com o atropelamento e tentou praticar o linchamento do condutor.

Houve danos ao patrimônio público? Sim, durante a ocorrência, o motorista demonstrou agressividade e chutou um relógio de água, causando danos ao equipamento e provocando um vazamento.