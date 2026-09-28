Matheus Novaes, 31, morre esfaqueado ao tentar apartar briga em Londrina

Suspeito de 18 anos foi preso em flagrante; outro ciclista ficou ferido e a Polícia Civil abriu inquérito.

Um ciclista morreu e outro ficou ferido após serem esfaqueados quando tentavam separar uma briga na rua por volta das 6h de domingo (27), em Londrina, no norte do Paraná.

A vítima fatal foi identificada como Matheus Novaes da Silva, de 31 anos. Ele foi socorrido e levado a um hospital, onde não resistiu aos ferimentos. Matheus trabalhava como mecânico, era casado e deixa um filho de 9 anos.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Militar (PM-PR), as vítimas faziam parte de um grupo de quatro Ciclista que passou pelo local ao ver dois homens brigando e tentou intervir. Um dos envolvidos sacou um canivete e atingiu dois integrantes do grupo.

Um dos feridos morreu após o atendimento; outro ciclista foi atingido e ficou ferido, conforme informou a PM-PR.

Suspeito e versão

O suspeito, identificado como Douglas Ryan da Silva Cunha, de 18 anos, foi preso em flagrante. Em depoimento à Polícia Civil (PC-PR), ele relatou que estava em uma festa com amigos, que um deles perdeu o celular e que os dois começaram a brigar ao tentar recuperar o aparelho.

Douglas afirmou ter imobilizado o amigo com um golpe conhecido como mata-leão e disse que, ao soltá‑lo, foi agredido pelos Ciclista. Em relato à polícia, ele afirmou: "Eu parei de dar o mata-leão [no amigo] e começaram a chutar minha cara, eram vários. Falei: 'Para, para, para, eu vou machucar vocês'. Então puxei a faca e comecei a espalmar ela pra saírem, mas eles provavelmente não sabiam que eu estava com a faca, mas acabou pegando. Não era pra pegar".

segundo G1, ele foi indiciado por homicídio qualificado, lesão corporal de natureza grave e lesão corporal.

Investigação e defesa

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso. A defesa de Douglas informou, em nota, que pedirá na audiência de custódia, marcada para segunda-feira (28), que o jovem responda ao processo em liberdade, alegando que a prisão preventiva precisa ser justificada por elementos concretos e que existem medidas cautelares alternativas.

O G1 tenta identificar a defesa do suspeito.