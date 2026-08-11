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Padre Rodrigo de Oliveira Silva foi excomungado da Igreja Católica

o que é a Fraternidade São Pio 10

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Padre Rodrigo de Oliveira Silva foi excomungado da Igreja Católica
Padre Rodrigo de Oliveira Silva foi excomungado da Igreja Católica Imagem: Reprodução/Diocese de Jundiaí
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Padre Rodrigo de Oliveira Silva foi excomungado da Igreja Católica Imagem: Reprodução/Diocese de Jundiaí

A Diocese de Jundiaí (SP) anunciou a excomunhão do padre Rodrigo de Oliveira da Silva após constatar a adesão do religioso à Fraternidade Sacerdotal São Pio 10, grupo católico ultraconservador.

O que aconteceu

Diocese diz que a punição foi comunicada pelo bispo dom Arnaldo Carvalheiro Neto na última sexta-feira (6/8). Em nota pastoral, ele afirmou que a adesão do padre ao grupo o colocou em “situação de cisma e de excomunhão”.

Bispo afirmou que atos do ministério do padre passam a ser considerados ilícitos. No caso dos sacramentos da Penitência e do Matrimônio, a diocese diz que absolvições e casamentos celebrados por ele são inválidos e nulos.

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