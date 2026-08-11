Três suspeitos encapuzados arrombam agência do Banco do Brasil em Curitiba

Moradores acionam polícia após arrombamento em agência bancária em Curitiba

Na noite de segunda-feira (10), por volta das 22h, três homens encapuzados arrombaram uma porta interna da agência do Banco do Brasil localizada no bairro Barreirinha, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR), moradores da região ouviram barulhos vindos do interior da agência e acionaram a polícia.

Quando as equipes policiais chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido. Apesar das buscas realizadas na área, ninguém foi detido até o momento. A polícia informou que alguns objetos foram levados, porém não revelou detalhes sobre o que foi roubado.

Danos e procedimentos na agência

O aspirante Arthur Alves, da PM, relatou que foram constatados vários danos em portas e materiais dentro da agência. Os criminosos retiraram as câmeras de segurança, o que impediu o acesso às imagens da fuga dos suspeitos.

Durante o arrombamento, não havia funcionários nem clientes no local. A Polícia Civil deve ouvir os responsáveis pelo banco e analisar as imagens remanescentes para tentar identificar os envolvidos e esclarecer quais itens foram subtraídos.

Posicionamento do Banco do Brasil

Em nota, o Banco do Brasil informou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso. Por questões de segurança, não divulga informações sobre procedimentos internos, sistemas de monitoramento, danos, valores ou detalhes relacionados à ocorrência.

A agência continuará funcionando apenas em expediente interno temporariamente. Clientes podem utilizar outras unidades próximas ou os canais digitais da instituição, como o aplicativo BB, internet banking e a central de atendimento telefônico.

Perguntas frequentes

Quando ocorreu o arrombamento da agência?

O arrombamento ocorreu na noite de segunda-feira (10), por volta das 22h.

Quantos suspeitos participaram do crime?

Três homens encapuzados foram os suspeitos do arrombamento.

Foi possível recuperar imagens do crime?

Não, pois os suspeitos retiraram as câmeras de segurança, e até o momento as imagens da saída dos indivíduos não estão disponíveis.