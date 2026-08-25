MP aponta problemas persistentes em viaduto de Campo Grande

Processo erosivo, drenagem obstruída, asfalto deteriorado e falta de guarda-corpos são problemas que persistem

Viaduto sobre a Avenida Costa e Silva, ao lado da UFMS, em Campo Grande. (Foto: Reprodução)

Após nova vistoria, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) reforçou que persistem problemas no viaduto da Rua Trindade, sobre a Avenida Costa e Silva, ao lado da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reforçou que persistem problemas no viaduto da Rua Trindade, em Campo Grande, após nova vistoria. O relatório aponta erosões, obstrução de drenagem, infiltrações e falta de guarda-corpos. A Prefeitura realizou reparos, mas as medidas foram insuficientes para sanar as irregularidades que motivaram a ação civil pública, que tramita há quase um ano na 2ª Vara de Direitos Difusos.

O relatório do Daex (Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução) foi anexado em 12 de agosto à ação civil pública sobre segurança em edificações que tramita há quase um ano na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. O processo pede que a Prefeitura de Campo Grande faça conservação da estrutura.

Extremidades do viaduto sem guarda-corpos na Rua Trindade. (Foto: Reprodução)

“Embora o município tenha promovido parte dos serviços informados em sua contestação, a nova vistoria realizada pelo Daex demonstrou que as medidas executadas não foram suficientes para sanar integralmente as irregularidades que motivaram o ajuizamento da presente ação civil pública”, afirma a promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro.

Em outubro do ano passado, a administração municipal apresentou relatório comunicando a realização de reparos em calçadas, trincas nas lajes sob a calçada, guarda-corpos e buzinotes, que são pequenos tubos embutidos na estrutura para escoar rapidamente a água da chuva acumulada na pista, evitando o excesso de peso e a pressão sobre o concreto.

Marcas de infiltração abaixo de passarela de pedestres e em torno de canos. (Foto: Reprodução)

Contudo, a promotora reforça que a vistoria técnica concluiu que permanecem problemas relacionados à manutenção e conservação do viaduto, como insuficiente proteção dos taludes de aterro, persistência de processos erosivos e carreamento de solo, obstrução de dispositivos de drenagem, manutenção de infiltrações na laje do viaduto, deterioração do revestimento asfáltico com exposição da estrutura de concreto e inexistência de guarda-corpos em locais que apresentam risco de queda para pedestres.

O pontilhão, com 46 metros de extensão e 25 metros de largura, fica localizado ao lado do Estádio Pedro Pedrossian, na divisa das regiões urbanas do Bandeira e Anhanduizinho. A vistoria foi realizada em 13 de maio.

Imagem de satelite do viaduto, na dvisa das regiões urbanas do Bandeira e Anhanduizinho. (Foto: Reprodução/Google Earth)

“Trata-se de equipamento público de grande relevância para a mobilidade urbana e para a segurança da coletividade, cuja adequada preservação constitui dever inerente à Administração Pública”, diz a promotora.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande e aguarda retorno.