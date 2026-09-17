Projeto de Lei na Câmara propõe isentar rádios de multas por interferência de sinal em situações técnicas inevitáveis

A proposta que tramita na Câmara dos Deputados pretende alterar a legislação atual para evitar que estações de rádio sofram sanções por problemas técnicos alheios ao controle dos operadores.

Um novo projeto de lei, identificado como PL 3145/26, está em análise na Câmara dos Deputados com o objetivo de mudar as regras sobre punições por interferência de sinal. A medida visa isentar as emissoras de multas ou perda de concessão quando o problema ocorrer em um raio de 100 km da Antenas transmissora.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o autor da proposta, Deputados Cezinha de Madureira (PL-SP), afirma que a lei vigente penaliza injustamente os radiodifusores.

Abaixo, detalhamos os argumentos do projeto, os limites da nova regra e como a fiscalização da Anatel deve atuar caso a medida seja aprovada pelos parlamentares brasileiros.

Causas naturais e o impacto financeiro nas rádios

Segundo o Deputados Cezinha de Madureira, interferências frequentes são provocadas por fenômenos como a reflexão do sinal em formações rochosas, chuvas intensas, descargas elétricas e alterações na atmosfera. O parlamentar argumenta que punir as rádios por esses eventos fere a justiça no regime sancionatório.

O impacto financeiro é uma das maiores preocupações do projeto. O autor destaca que as rádios de pequeno e médio porte são as mais atingidas pelas multas administrativas, o que acaba comprometendo a viabilidade econômica e a manutenção dessas empresas de comunicação no mercado.

Papel da Anatel e exceções à regra

Mesmo com a isenção de punições automáticas, o projeto prevê que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) continue atuando na regulação. O órgão poderá exigir que as emissoras adotem medidas corretivas para solucionar os problemas técnicos, garantindo a qualidade do serviço sem aplicar sanções financeiras diretas.

Entretanto, a proposta mantém o rigor punitivo em casos específicos. As emissoras continuarão sujeitas a penalidades caso a interferência de sinal prejudique frequências utilizadas para a comunicação de aeronaves ou por órgãos de segurança pública, que possuem prioridade crítica na rede de telecomunicações.

Tramitação legislativa e mudanças nas leis

A proposta busca alterar pontos específicos da Lei Geral de Telecomunicações e da Lei das Antenas. Para que o texto entre em vigor, ele precisa passar por um processo de análise em caráter conclusivo nas comissões de Comunicação e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

Após a votação na Câmara dos Deputados, o projeto ainda dependerá de aprovação no Senado Federal para se tornar lei. O texto, conforme autorizado pela Agência Câmara, segue as normas de transparência para acompanhamento da tramitação de projetos de lei no Poder Legislativo.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que o projeto de lei 3145/26 propõe?O projeto propõe isentar emissoras de rádio de multas e perda de concessão por interferência de sinal em um raio de 100 km da Antenas, desde que o problema seja causado por fatores naturais.

2. Quais fatores naturais justificam a isenção?

A proposta cita reflexão do sinal em pedras, chuvas fortes, descargas elétricas e mudanças na atmosfera como causas que fogem ao controle dos operadores de rádio.

3. A Anatel deixará de fiscalizar as emissoras?

Não. A Anatel poderá continuar exigindo medidas para corrigir os problemas técnicos, apenas retirando a obrigatoriedade de aplicar punições automáticas nesses casos específicos.

4. Existem exceções onde a punição será mantida?

Sim. As rádios continuam sendo punidas se a interferência afetar frequências de comunicação de aviões ou de órgãos de segurança pública.

5. O que falta para o projeto virar lei?

O texto precisa ser aprovado pelas comissões de Comunicação e de Constituição e Justiça da Câmara, além de passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado Federal.