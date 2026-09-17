Projeto de Lei na Câmara propõe isentar rádios de multas por interferência de sinal em situações técnicas inevitáveis

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Um novo projeto de lei, identificado como PL 3145/26, está em análise na Câmara dos Deputados com o objetivo de mudar as regras sobre punições por interferência de sinal. A medida visa isentar as emissoras de multas ou perda de concessão quando o problema ocorrer em um raio de 100 km da Antenas transmissora.
Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o autor da proposta, Deputados Cezinha de Madureira (PL-SP), afirma que a lei vigente penaliza injustamente os radiodifusores.
Abaixo, detalhamos os argumentos do projeto, os limites da nova regra e como a fiscalização da Anatel deve atuar caso a medida seja aprovada pelos parlamentares brasileiros.
Segundo o Deputados Cezinha de Madureira, interferências frequentes são provocadas por fenômenos como a reflexão do sinal em formações rochosas, chuvas intensas, descargas elétricas e alterações na atmosfera. O parlamentar argumenta que punir as rádios por esses eventos fere a justiça no regime sancionatório.
O impacto financeiro é uma das maiores preocupações do projeto. O autor destaca que as rádios de pequeno e médio porte são as mais atingidas pelas multas administrativas, o que acaba comprometendo a viabilidade econômica e a manutenção dessas empresas de comunicação no mercado.
Mesmo com a isenção de punições automáticas, o projeto prevê que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) continue atuando na regulação. O órgão poderá exigir que as emissoras adotem medidas corretivas para solucionar os problemas técnicos, garantindo a qualidade do serviço sem aplicar sanções financeiras diretas.
Entretanto, a proposta mantém o rigor punitivo em casos específicos. As emissoras continuarão sujeitas a penalidades caso a interferência de sinal prejudique frequências utilizadas para a comunicação de aeronaves ou por órgãos de segurança pública, que possuem prioridade crítica na rede de telecomunicações.
A proposta busca alterar pontos específicos da Lei Geral de Telecomunicações e da Lei das Antenas. Para que o texto entre em vigor, ele precisa passar por um processo de análise em caráter conclusivo nas comissões de Comunicação e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
Após a votação na Câmara dos Deputados, o projeto ainda dependerá de aprovação no Senado Federal para se tornar lei. O texto, conforme autorizado pela Agência Câmara, segue as normas de transparência para acompanhamento da tramitação de projetos de lei no Poder Legislativo.
1. O que o projeto de lei 3145/26 propõe?O projeto propõe isentar emissoras de rádio de multas e perda de concessão por interferência de sinal em um raio de 100 km da Antenas, desde que o problema seja causado por fatores naturais.
2. Quais fatores naturais justificam a isenção?
A proposta cita reflexão do sinal em pedras, chuvas fortes, descargas elétricas e mudanças na atmosfera como causas que fogem ao controle dos operadores de rádio.
3. A Anatel deixará de fiscalizar as emissoras?
Não. A Anatel poderá continuar exigindo medidas para corrigir os problemas técnicos, apenas retirando a obrigatoriedade de aplicar punições automáticas nesses casos específicos.
4. Existem exceções onde a punição será mantida?
Sim. As rádios continuam sendo punidas se a interferência afetar frequências de comunicação de aviões ou de órgãos de segurança pública.
5. O que falta para o projeto virar lei?
O texto precisa ser aprovado pelas comissões de Comunicação e de Constituição e Justiça da Câmara, além de passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado Federal.