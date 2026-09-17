Trabalhadores da Caixa definem futuro da greve na próxima semana após nova proposta para o Saúde Caixa

Empregados da Caixa decidem na próxima segunda-feira, dia 21, se encerram a paralisação iniciada há uma semana ou se mantêm o movimento grevista em todo o país.

A categoria passará por um processo de votação virtual para deliberar sobre a proposta mais recente apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. A decisão será tomada após uma semana de greve, iniciada no dia 10 de setembro.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, a votação ocorrerá das 11h às 18h, sendo precedida por uma plenária virtual entre 9h e 11h para esclarecimento de dúvidas dos funcionários sobre os termos apresentados pela instituição.

Mudanças no custeio do Saúde Caixa

O ponto central das negociações é o Saúde Caixa. Os trabalhadores reivindicavam o restabelecimento da proporção de 70% de custeio para o banco e 30% para os empregados. A proposta da Caixa, feita na madrugada desta quinta-feira (17), prevê elevar o teto de participação do banco de 6,5% para 9% da folha de pagamento a partir de 2027.

Juvandia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), destacou que a mudança representa um incremento recorrente de aproximadamente R$ 900 milhões na participação da empresa. O acordo ainda garante a manutenção do modelo solidário, sem cobrança extra por faixa etária, e a isenção de reajuste nas mensalidades para 2026.

Melhorias na remuneração e gestão

Além do plano de saúde, a proposta abrange ajustes no programa de remuneração variável Super Caixa. Para o segundo semestre de 2026, a premiação inicial por habilitação terá um aumento de 25% para 50%. A instituição também reafirmou o pagamento de um prêmio de R$ 3 mil por empregado, referente ao alcance do Índice de Eficiência Operacional (IEO) no primeiro semestre deste ano.

Sobre o Plano de Funções Gratificadas (PFG), a Caixa se comprometeu a criar espaços de escuta e um grupo de trabalho paritário para discutir o modelo de gestão. A empresa também garantiu a presença de funcionários dedicados exclusivamente ao suporte do Saúde Caixa em unidades regionais.

Expectativas para o retorno

Caso a categoria aprove a proposta na próxima segunda-feira, o dia paralisado em 20 de agosto será abonado pela instituição. Em contrapartida, os demais dias úteis de greve deverão ser compensados pelo corpo funcional em um prazo de até 180 dias.

A liderança sindical avalia que os avanços obtidos na mesa de negociação são reflexo direto da mobilização dos trabalhadores. Até o momento, a Caixa não retornou aos pedidos de posicionamento oficial da reportagem sobre os detalhes finais das tratativas.

Perguntas Frequentes

Quando será a votação sobre o fim da greve?

A votação será realizada na próxima segunda-feira, dia 21, de forma virtual, das 11h às 18h.

Qual foi a principal mudança no Saúde Caixa?

O banco propôs elevar o teto de sua participação no custeio do plano de 6,5% para 9% da folha de pagamento a partir de 2027.

Haverá reajuste nas mensalidades do plano de saúde em 2026?

Não. Pela proposta, não haverá reajuste das mensalidades em 2026, com o banco assumindo o déficit do plano no período.

O que acontece com os dias parados se a proposta for aprovada?

O dia 20 de agosto será abonado e os demais dias de greve deverão ser compensados em até 180 dias.

O prêmio de R$ 3 mil será mantido?

Sim, a Caixa manteve a proposta de pagamento do prêmio por empregado, referente à superação do Índice de Eficiência Operacional (IEO) atingido em junho de 2026.