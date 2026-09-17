MP em Movimento chega a Francisco Beltrão com foco na proteção de crianças e adolescentes

Na próxima semana, entre os dias 14 e 16 de setembro, acontece mais uma edição do MP em Movimento, desta vez em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

Criado para aproximar a Administração Superior das Promotorias de Justiça do interior e fortalecer a atuação integrada da instituição, o MP em Movimento terá um foco específico: a proteção de crianças e adolescentes.

Ao longo dos três dias, a programação dará atenção especial às unidades de acolhimento da região, com o objetivo de conhecer de perto a realidade desses serviços, identificar oportunidades de aperfeiçoamento e compartilhar experiências bem-sucedidas que possam servir de referência para outras localidades do estado.

Outros temas também serão abordados, como unidades prisionais, questões ambientais, saúde mental e políticas públicas sobre drogas, assuntos que fazem parte da atuação cotidiana do Ministério Público e impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Diálogo

O MP em Movimento integra a proposta da atual gestão de promover uma atuação cada vez mais próxima das realidades locais, fortalecendo o diálogo entre a Procuradoria-Geral de Justiça e os membros que atuam nas diferentes regiões do Paraná. A iniciativa busca estimular a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a construção conjunta de soluções para os desafios enfrentados pelas Promotorias de Justiça.

Em 2025, o MP em Movimento passou por sete comarcas – Londrina, Maringá, Paranaguá, União da Vitória, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Toledo –, promovendo reuniões de trabalho, visitas técnicas e debates sobre as principais demandas de cada região. A iniciativa gerou resultados concretos em diferentes áreas da atuação institucional, reforçando a importância da aproximação entre a administração superior e os membros que atuam no interior do estado.