Bloqueios na BR-116 e BR-101: motoristas devem ficar atentos a interrupções de tráfego no Paraná e Santa Catarina nesta quinta-feira

Bloqueios programados nas rodovias BR-116 e BR-101 impactam o fluxo de veículos no Paraná e em Santa Catarina nesta quinta-feira, 17 de setembro

As intervenções, que incluem trabalhos de fresagem e recomposição do pavimento, são necessárias para garantir a segurança de quem trafega pelas vias e das equipes que atuam na manutenção. A programação está sujeita a alterações caso as condições climáticas não sejam favoráveis.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os bloqueios ocorrem em pontos específicos do Paraná e de Santa Catarina, com horários restritos para minimizar o impacto no tráfego de longa distância.

Interrupções na BR-116 no Paraná

No estado do Paraná, a atenção deve ser voltada para o Contorno Leste, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A obra ocorrerá entre os quilômetros 112 e 109, no sentido Norte.

A interdição começa às 22h desta quinta-feira e tem previsão de término para as 6h da manhã de sexta-feira, dia 18 de setembro.

Manutenção na BR-101 em Santa Catarina

Já em Santa Catarina, as equipes da Arteris Litoral Sul concentram os trabalhos na BR-101, na altura do município de Araquari. A intervenção está programada para o trecho entre os quilômetros 79 e 81, no sentido Sul.

Neste ponto, o bloqueio será realizado na faixa 2, à direita da rodovia, próximo à região da praça de pedágio. A restrição de tráfego na faixa também tem início às 22h desta quinta-feira.

Orientações de segurança para os motoristas

É fundamental respeitar toda a sinalização instalada na via e seguir as orientações das equipes operacionais presentes no local.

A execução desses serviços de conservação é realizada conforme a necessidade técnica identificada pelas inspeções de rotina da rodovia, visando a preservação do asfalto e a segurança viária a longo prazo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quais rodovias serão afetadas pelos bloqueios?

As rodovias BR-116, no Paraná, e BR-101, em Santa Catarina, terão bloqueios de faixas para obras.

2. Qual o motivo das interrupções nas pistas?

Os bloqueios são necessários para a realização de serviços de fresagem e recomposição do pavimento, garantindo a segurança de todos.

3. Onde exatamente será o bloqueio na BR-116?

O serviço ocorre no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, entre os quilômetros 112 e 109, sentido Norte.

4. Qual o horário de bloqueio na BR-101 em Araquari?

A interrupção na faixa 2 da BR-101, sentido Sul, começa a partir das 22h desta quinta-feira.

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