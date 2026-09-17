MP em Movimento começa em Francisco Beltrão com reunião sobre demandas e prioridades do município

O Ministério Público do Paraná começou nesta segunda-feira, 14 de setembro, em Francisco Beltrão, mais uma edição do MP em Movimento. A iniciativa transfere temporariamente a sede da Procuradoria-Geral de Justiça para diferentes regiões do estado, com a proposta de aproximar a instituição da realidade local, promovendo a interlocução com gestores e com a população para a construção conjunta de respostas aos desafios de cada município. A agenda teve início com uma reunião entre o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, o Prefeito Antonio Pedron e Secretários Municipais.

No encontro, Zanicotti apresentou a iniciativa e destacou a importância do diálogo para compreensão das particularidades da região e para a busca de soluções para os principais desafios apresentados.

Nesta edição, a proteção à infância será uma das prioridades, com atenção aos direitos de crianças e adolescentes atendidos em unidades de acolhimento. “Olhar para pessoas em situação de vulnerabilidade, aquelas que em geral não são olhadas por ninguém, pode mudar a história de uma cidade, trazendo prosperidade e justiça”, afirmou Zanicotti.

No encontro, a Promotora de Justiça Camille Dib Crippa apresentou a preocupação com o crescimento da demanda relacionada à saúde mental de crianças. Segundo dados apresentados na reunião, a Rede Municipal de Ensino dispõe de 290 professores para o atendimento da Educação Especial e Inclusiva e tem cerca de 518 crianças com laudo de autismo, além de uma lista de espera. Também foi apontada a dificuldade para encontrar especialistas para terapias especializadas, em razão da falta de profissionais interessados em atuar na área.

Prioridades – Outras demandas discutidas envolveram violência contra a mulher, saúde, educação, urbanismo, meio ambiente, trânsito e segurança. De acordo com a Secretaria da Mulher de Francisco Beltrão, uma pesquisa realizada entre 2024 e 2025 registrou 4.129 boletins de ocorrência de violência contra a mulher no município. Entre as ações desenvolvidas está o Projeto Iluminar, realizado nas escolas municipais de forma integrada entre as secretarias, com ações voltadas à promoção da equidade de gênero, à prevenção de violências e à conscientização da comunidade.

Na área urbana, foram discutidos desafios relacionados ao relevo do município, aos loteamentos irregulares e ao Rio Marrecas, que atravessa Francisco Beltrão e está relacionado ao histórico de eventos climáticos extremos.

Os Secretários também apresentaram iniciativas desenvolvidas pelo município, como a Muralha Digital, que integra as forças de segurança, e o sistema digital de agendamento de consultas, apontado como referência regional.

Participaram da reunião a Diretora-Secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, e os Promotores de Justiça Camille Dib Crippa, Fabrício Trevizan de Almeida, Maria Fernanda Belentani, Simone Lorens, Tiago Vacari, Vinicius Murari Borges e Willian Rafael Scholz, além de representantes das diversas secretarias e órgãos da Prefeitura de Francisco Beltrão.