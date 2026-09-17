A importância do cuidado seguro no enfrentamento de doenças crônicas e a participação ativa do paciente no processo de tratamento em saúde

O Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro, coloca em evidência o tema do cuidado seguro para doenças não transmissíveis. Essa data reforça a necessidade de atenção rigorosa em todas as etapas da assistência, que vão desde a prevenção e o diagnóstico até o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças não transmissíveis, popularmente conhecidas como doenças crônicas, representam uma das maiores preocupações globais na atualidade. Essas enfermidades impactam bilhões de pessoas ao redor do mundo e são responsáveis por 74% de todas as mortes registradas no planeta.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o enfrentamento dessas condições é uma prioridade global, exigindo o fortalecimento de estratégias de prevenção e manejo contínuo para assegurar que os Paciente tenham acesso a cuidados de qualidade.

O que são doenças não transmissíveis

As doenças crônicas são condições de longa duração que exigem acompanhamento médico constante ao longo da vida do indivíduo. Entre os exemplos mais comuns estão as doenças cardiovasculares, os cânceres, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas.

Essas enfermidades não escolhem idade e podem atingir pessoas de diferentes perfis.

Como participar ativamente do seu plano de cuidado

O Ministério da Saúde orienta que o paciente e seus familiares participem ativamente das decisões clínicas. Durante as consultas, não hesite em perguntar sobre o objetivo do tratamento e o uso correto de medicamentos.

É recomendado questionar o profissional sobre possíveis reações adversas que exigem atenção, as datas de retorno e os locais onde buscar ajuda em caso de piora no quadro de saúde. Se a explicação técnica não estiver clara, peça que o profissional utilize uma linguagem simples e acessível.

Dicas práticas para garantir a continuidade do tratamento

Sempre que possível, o paciente deve comparecer às consultas acompanhado por uma pessoa de confiança. Esse suporte é essencial, especialmente quando há dificuldades para compreender ou memorizar as orientações médicas passadas durante o atendimento.

Anotar as principais informações recebidas em um caderno ou bloco de notas auxilia na continuidade do tratamento. O acompanhamento regular permite que a equipe de saúde avalie a evolução da condição, ajuste doses de medicamentos e organize o cuidado entre diferentes Serviço.

Quando buscar auxílio imediato

Manter o acompanhamento contínuo é a melhor estratégia para o controle de doenças crônicas. No entanto, é necessário estar atento a sinais de alerta. Em situações de piora repentina ou emergências de saúde, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente.

Caso o paciente se encontre em uma situação crítica, a recomendação oficial é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192, garantindo assim um suporte rápido e especializado para evitar complicações maiores.

FAQ: Perguntas frequentes sobre segurança do paciente

1. O que são doenças não transmissíveis? São condições de longa duração, como diabetes e hipertensão, que exigem monitoramento contínuo.

2. Por que é importante levar um acompanhante à consulta? O acompanhante ajuda a lembrar das orientações e facilita a compreensão do plano de tratamento.

3. O que devo perguntar ao médico sobre medicamentos? Pergunte sobre os objetivos do remédio, horários, dosagem e quais reações exigem atenção imediata.

4. Como agir em caso de piora repentina? Procure um serviço de emergência ou ligue para o 192 (SAMU) imediatamente.

5. Devo pedir explicações mais simples ao médico? Sim, é um direito do paciente solicitar que termos técnicos sejam explicados de forma clara e compreensível.