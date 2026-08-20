Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
MULHER FICA FERIDA APÓS SER ATACADA POR CACHORRA EM CAFELÂNDIA
Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, ficou ferida após ser atacada por um cachorrona manhã desta quinta-feira (20), no bairro Alvorada, em Cafelândia.
Segundo uma testemunha, a vítima foi mordida em uma das pernas e sofreu ferimentos. Após o ataque, ela procurou atendimento médico.
O caso serve de alerta aos moradores para redobrarem os cuidados ao transitar pela região, especialmente nas proximidades do local onde ocorreu o ataque.
📌 Fonte: Novo Oeste / Repórter Vinícius Cardoso
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
📲 Siga o Portal Ubiratã Online: @ubirataonline_oficial
#Cafelândia #Alvorada #AtaqueDeCachorro #Cachorro #Paraná Notícias UbiratãOnline
Source link
More: The Global Track