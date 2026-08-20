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MULHER FICA FERIDA APÓS SER ATACADA POR CACHORRA EM CAFELÂNDIA

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MULHER FICA FERIDA APÓS SER ATACADA POR CACHORRA EM CAFELÂNDIA
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MULHER FICA FERIDA APÓS SER ATACADA POR CACHORRA EM CAFELÂNDIA

Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, ficou ferida após ser atacada por um cachorrona manhã desta quinta-feira (20), no bairro Alvorada, em Cafelândia.

Segundo uma testemunha, a vítima foi mordida em uma das pernas e sofreu ferimentos. Após o ataque, ela procurou atendimento médico.

O caso serve de alerta aos moradores para redobrarem os cuidados ao transitar pela região, especialmente nas proximidades do local onde ocorreu o ataque.

📌 Fonte: Novo Oeste / Repórter Vinícius Cardoso

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