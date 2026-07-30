Escassez de chips deve durar até 2028, diz Samsung enquanto gigante sul-coreana fecha contratos bilionários de longo prazo para garantir fornecimento

A Samsung sinaliza que a escassez de chips deve persistir até 2028, forçando a gigante a redesenhar sua estratégia de vendas com contratos de fornecimento de longo prazo para data centers.

O mercado global de tecnologia vive um momento de incertezas, com investidores cautelosos sobre a sustentabilidade das margens de lucro das fabricantes de semicondutores. A escassez de chips, um tema que preocupa o setor, parece ter um horizonte de resolução bastante distante.

A estratégia da empresa agora foca em garantir que dois terços de sua produção de memória estejam protegidos por acordos plurianuais. Essa medida visa reduzir a exposição da companhia aos ciclos clássicos de expansão e recessão econômica que historicamente atingem o setor de tecnologia.

Conforme informações divulgadas pela Samsung em sua recente teleconferência de resultados financeiros, a empresa já fechou acordos com as cinco maiores operadoras de data centers do mundo e negocia com outras cinco, buscando maior previsibilidade financeira.

O impacto da inteligência artificial nos lucros

A demanda impulsionada pela inteligência artificial é o motor central dessa mudança estratégica. Jaejune Kim, vice-presidente executivo da divisão de memória, destacou que quase todos os clientes estão solicitando contratos de longo prazo para garantir o suprimento necessário para suas infraestruturas.

Apesar do sucesso na unidade de chips, que registrou um lucro operacional recorde de 89,2 trilhões de won, o grupo enfrenta desafios. A divisão de dispositivos móveis, por exemplo, registrou um prejuízo de 700 bilhões de won, evidenciando como a alta nos preços dos componentes pode afetar diferentes braços do mesmo conglomerado.

Desafios no mercado de ações e investimentos

O cenário para os investidores é de volatilidade, com as ações da Samsung apresentando oscilações após um período de alta. Analistas como Kim Seok-hwan, da Mirae Asset Securities, afirmam que a narrativa em torno dos chips perdeu força, com o mercado questionando por quanto tempo as margens atuais serão sustentáveis.

Mesmo com a queda recente de quase 40% no último mês, as ações da empresa ainda acumulam uma alta expressiva de 72% no ano. A administração, através do diretor financeiro Park Soon-cheol, confirmou que discute dividendos especiais para manter o interesse dos acionistas, apesar do ambiente de mercado adverso.

Expansão global e futuro da produção

A Samsung segue investindo pesado em sua capacidade produtiva. A empresa confirmou que está no caminho certo para iniciar as operações em sua fábrica de Taylor, no Texas, ainda este ano, além de planejar uma segunda unidade com produção prevista para 2030.

O foco em chips de memória de alta largura de banda, conhecidos como HBM, é outra prioridade. A expectativa é que a receita com a tecnologia HBM4 triplique no terceiro trimestre, ajudando a empresa a ganhar terreno contra concorrentes como a SK Hynix e a TSMC no mercado global.

Perguntas frequentes sobre a escassez de chips

A escassez de chips vai durar quanto tempo? A previsão atual da Samsung indica que a instabilidade na oferta de semicondutores deve se estender até 2028.

Por que a Samsung está mudando seus contratos? Para mitigar riscos financeiros e reduzir a exposição aos ciclos de alta e baixa do mercado, garantindo previsibilidade com contratos de cinco anos.

Como a inteligência artificial afeta isso? A alta demanda dos data centers por chips de IA exige contratos de longo prazo, forçando as fabricantes a priorizarem clientes que garantam volume contínuo.

A Samsung teve prejuízo? O grupo teve lucro recorde nos chips, mas a divisão de dispositivos móveis registrou prejuízo devido ao aumento dos custos dos componentes.

Qual a importância dos chips HBM? Eles são essenciais para processadores de IA, e a Samsung espera que essa tecnologia seja um pilar central de sua receita nos próximos trimestres.