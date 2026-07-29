Homem é preso após ameaçar servidores e quebrar janelas em CRAS em Toledo

Na tarde desta terça-feira (28), um homem foi preso por ameaça e dano qualificado em Toledo, após um episódio de violência no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Europa-América. Segundo a Guarda Municipal de Toledo, o suspeito retornou à unidade por volta das 13h30, após um desentendimento ocorrido pela manhã, quando foi informado de que não receberia um benefício social devido ao não cumprimento de exigências.

No local, o homem passou a ameaçar e desacatar servidores públicos. Em seguida, ele danificou duas janelas do prédio, utilizando socos e um tijolo, e fugiu do local logo após a ação.

Com base nas informações repassadas, equipes da Guarda Municipal, com apoio da equipe K9, iniciaram buscas na região e localizaram o suspeito escondido em um imóvel abandonado. O homem apresentava sinais de embriaguez e tinha um ferimento no antebraço, causado durante o ato de depredação. Ele foi preso sem oferecer resistência e encaminhado à 20ª Subdivisão Policial (SDP) de Toledo.

Após a prisão, uma equipe do SAMU realizou atendimento ao detido, que foi levado para uma unidade de saúde para avaliação médica antes de seguir com os procedimentos legais. O resultado da ocorrência foi a prisão de um homem por ameaça, dano qualificado e desacato a servidores públicos em Toledo.