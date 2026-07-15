MPPR participa de encontro sobre pessoa idosa institucionalizada

O Ministério Público do Paraná participou na última quarta-feira, 1º de julho, do Encontro Multissetorial – Qualidade e Segurança nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Curitiba. O evento, organizado pela Vigilância Sanitária de Curitiba, ocorreu no Salão de Atos do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) do Parque Barigui.

Representaram o MPPR a 1ª e a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba e o setor de Serviço Social da 1ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado (Urate) do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx). A atividade integra um conjunto de ações para unificar fluxos de trabalho e alinhar estratégias de fiscalização das ILPIs na capital, envolvendo os órgãos de fiscalização e a rede de proteção municipal.

Durante o evento, foram apresentados o Plano Individual de Atendimento Comentado, voltado ao planejamento, organização e personalização do cuidado da pessoa idosa institucionalizada; e o Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, estruturado para mapear a rede de saúde local e estabelecer protocolos de atenção a esses indivíduos.

Além dos documentos entregues, o encontro debateu sobre a padronização das vistorias da Vigilância Sanitária, baseadas no Roteiro Objetivo de Inspeção; as atribuições dos Responsáveis Técnicos nas ILPIs; e dados epidemiológicos, demográficos, de violência e negligência contra pessoas idosas em Curitiba.

Estiveram presentes as servidoras Andressa Bremm, Daniele Graciane de Souza, Natália da Costa Calefi Loures e Roberta Ferst Sampaio.

Grupo de Trabalho Interinstitucional – Firmado em outubro de 2025 entre Ministério Público, Vigilância Sanitária, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Fundação de Ação Social do Município de Curitiba e Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Humano, o grupo “Alinhamento das estratégias para aprimoramento das ações de fiscalização das ILPIs de Curitiba” desenvolve instrumentos de trabalho para padronizar os registros e facilitar a atenção à pessoa idosa institucionalizada.

A medida foi adotada diante da necessidade de articular o monitoramento das cerca de 200 ILPIs da cidade para estabelecer um novo ciclo de diálogo com colaboração e transparência, aproximando os órgãos de fiscalização das unidades de acolhimento.

Presenças – Participaram da atividade representantes da Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano e representantes da Associação de Instituições de Longa Permanência para Idosos do Paraná.

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