Por que Ticiane Pinheiro e Fabiana Justus entraram na discussão sobre Rafaella? Entenda

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma troca de publicações nas redes sociais colocou Rafaella Justus no centro de uma discussão sobre amizade e lealdade entre influenciadores. A adolescente, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, passou a ser apontada por internautas como alvo de uma suposta indireta de Antonela Braga após aparecer ao lado de Julia Pimentel, criadora de conteúdo que já protagonizou uma desavença pública com a influenciadora. Com a repercussão, a família de Rafaella saiu em defesa da jovem.
A movimentação começou depois que Antonela compartilhou um vídeo refletindo sobre amizades verdadeiras. Além da publicação, a influenciadora chamou atenção ao curtir mensagens deixadas por seguidores, entre elas frases como “Amigo do meu inimigo jamais vai ser meu amigo” e “É horrível quando você precisa ensinar alguém a ser amigo”. As interações foram suficientes para alimentar especulações de que o conteúdo seria direcionado a Rafaella.
Sem citar Antonela diretamente, a adolescente também se manifestou nas redes. Ela curtiu uma mensagem que dizia: “A Rafa é literalmente a pessoa que não tem briga com ninguém”. Em outra interação, respondeu a um internauta que escreveu que “amigo de todo mundo, no fim, não é amigo de ninguém”. “Muda o disco! Vocês só sabem o que veem na internet”, rebateu.
A repercussão chegou até Ticiane, que usou os comentários de uma página de entretenimento para defender a filha. “Eu não tenho inimigos, acho que minha filha tem a quem puxar”, escreveu. Em seguida, ampliou a reflexão sobre o episódio. “A briga dos outros é dos outros. Eu tenho amizade com todos, e se eles não se gostam e têm questões entre eles, não é problema meu. Amo fazer amizades e a Rafa é igual.”
Fonte do Artigo
See more: The Global Track