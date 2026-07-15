Por que Ticiane Pinheiro e Fabiana Justus entraram na discussão sobre Rafaella? Entenda

Uma troca de publicações nas redes sociais colocou Rafaella Justus no centro de uma discussão sobre amizade e lealdade entre influenciadores. A adolescente, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, passou a ser apontada por internautas como alvo de uma suposta indireta de Antonela Braga após aparecer ao lado de Julia Pimentel, criadora de conteúdo que já protagonizou uma desavença pública com a influenciadora. Com a repercussão, a família de Rafaella saiu em defesa da jovem.

A movimentação começou depois que Antonela compartilhou um vídeo refletindo sobre amizades verdadeiras. Além da publicação, a influenciadora chamou atenção ao curtir mensagens deixadas por seguidores, entre elas frases como “Amigo do meu inimigo jamais vai ser meu amigo” e “É horrível quando você precisa ensinar alguém a ser amigo”. As interações foram suficientes para alimentar especulações de que o conteúdo seria direcionado a Rafaella.

Sem citar Antonela diretamente, a adolescente também se manifestou nas redes. Ela curtiu uma mensagem que dizia: “A Rafa é literalmente a pessoa que não tem briga com ninguém”. Em outra interação, respondeu a um internauta que escreveu que “amigo de todo mundo, no fim, não é amigo de ninguém”. “Muda o disco! Vocês só sabem o que veem na internet”, rebateu.

A repercussão chegou até Ticiane, que usou os comentários de uma página de entretenimento para defender a filha. “Eu não tenho inimigos, acho que minha filha tem a quem puxar”, escreveu. Em seguida, ampliou a reflexão sobre o episódio. “A briga dos outros é dos outros. Eu tenho amizade com todos, e se eles não se gostam e têm questões entre eles, não é problema meu. Amo fazer amizades e a Rafa é igual.”

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Corinthia Mes