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Mudança na lei endurece pena para furto de energia; MT registra 160 prisões

Mudança na lei endurece pena para furto de energia; MT registra 160 prisões

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Mudança na lei endurece pena para furto de energia; MT registra 160 prisões
1 de 1 Reprodução — Foto: Assessoria/Energisa Mato Grosso
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O endurecimento das penas para o crime de furto, promovido pela Lei nº 15.397/2026, reforça o combate aos desvios de energia elétrica, prática que já levou mais de 160 pessoas à prisão em Mato Grosso somente neste ano. A alteração na legislação aumenta a pena máxima para o crime de furto de quatro para seis anos de reclusão, mudança que também alcança o furto de energia elétrica, considerado crime pelo Código Penal.

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Corinthia Mes

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