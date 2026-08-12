3º Prêmio Jabuti Acadêmico revela vencedores em cerimônia em São Paulo

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou na noite de 11 de junho os vencedores da 3ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, em evento realizado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A premiação, criada em 2024, valoriza obras acadêmicas, científicas e técnicas, promovendo a visibilidade dos autores e editoras destes segmentos.

Este ano, 27 categorias foram premiadas, divididas em dois eixos principais: Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. As obras reconhecidas abordam temas contemporâneos e históricos relevantes, como crise climática, desigualdade social, ditadura militar e saberes tradicionais indígenas e africanos, ampliando o debate acadêmico no Brasil.

Principais vencedores e categorias

Destaque para a obra “O jeito Yanomami de pendurar redes” (Editora Perspectiva), de Thiago Benucci, vencedora na categoria Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais. Em Economia, o prêmio ficou com “A loteria do nascimento: filha do porteiro termina universidade, mas não alcança filho do rico” (Editora Jandaíra), de Fillipi Nascimento e Michael França.

Na categoria Ciências Agrárias e Ambientais, foi premiado o livro “Saúde do solo em ecossistemas tropicais: a base para mitigação e adaptação às mudanças climáticas” (Editora Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz), de Carlos Eduardo Pellegrino Cerri e coautores. Reginaldo Prandi venceu em Ciências da Religião e Teologia com a obra “Brasil africano: orixás, sacerdotes, seguidores” (Editora Pallas), enquanto Juliana Dal Piva conquistou o 1º lugar em Comunicação e Informação com “Crime sem castigo: como os militares mataram Rubens Paiva” (Editora Matrix).

Homenagem especial a José Goldemberg e Mary Del Priore

O grande homenageado da noite foi o físico, professor e pesquisador José Goldemberg, escolhido pela CBL como Personalidade Acadêmica da 3ª edição do prêmio. Goldemberg recebeu a estatueta em reconhecimento à sua trajetória na ciência, liderança acadêmica e contribuição para ciência, políticas públicas e sustentabilidade. Ele ressaltou sua formação na educação pública e destacou seu trabalho em energia, meio ambiente e mudanças climáticas, lembrando também as parcerias internacionais que resultaram no livro “Energy for a Sustainable World”.

Além disso, a obra “História das Mulheres no Brasil”, da historiadora Mary Del Priore, foi homenageada como Livro Acadêmico Clássico 2026, título que reconhece obras de relevância permanente para a produção do conhecimento no país.

Prêmio e reconhecimento aos autores e editoras

Os vencedores receberam a estatueta do Jabuti Acadêmico e um valor de R$ 5 mil. As editoras das obras premiadas também receberam estatuetas. Segundo Sevani Matos, presidente da CBL, a premiação celebra trabalhos de alta qualidade que refletem a força da pesquisa acadêmica no Brasil e enriquecem o debate intelectual.

Perguntas frequentes

O que é o Prêmio Jabuti Acadêmico?

É uma premiação criada em 2024 pela Câmara Brasileira do Livro para reconhecer obras acadêmicas, científicas e técnicas em diversas categorias.

Quem foi o homenageado especial da 3ª edição do prêmio?

O físico e pesquisador José Goldemberg foi a Personalidade Acadêmica homenageada em reconhecimento à sua contribuição para a ciência e sustentabilidade.

Que tipos de temas foram abordados pelas obras vencedoras?

Os livros premiados trataram de temas atuais e históricos como crise climática, desigualdade social, ditadura militar e saberes tradicionais indígenas e africanos.