Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem que representa AGU solicitando arquivamento nos EUA de processo contra ministro Alexandre de Moraes

AGU solicita arquivamento nos EUA de processo contra ministro Alexandre de Moraes

  • Read Time2 mins

Share your love

Imagem que representa AGU solicitando arquivamento nos EUA de processo contra ministro Alexandre de Moraes
COMPARTILHAR ARTIGO

A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou à Justiça dos Estados Unidos um pedido para arquivar a ação promovida pelas redes sociais Rumble e Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A petição foi protocolada na Justiça da Flórida, onde tramita o caso.

Conforme divulgado pela Agência Brasil, a AGU sustenta que a legislação norte-americana reconhece a imunidade e soberania de Estados estrangeiros perante as cortes dos EUA, argumento central para o arquivamento da ação. Além disso, a defesa destacou que as decisões do ministro foram confirmadas pela Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros.

Notificação e tramitação do processo

Em maio, a Justiça dos Estados Unidos determinou que o ministro Moraes fosse notificado por e-mail para apresentar sua defesa no processo movido pelas plataformas digitais. Essa medida ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitar o pedido do Rumble para notificar Moraes via carta rogatória, procedimento legal que exige autorização da corte para comunicação internacional.

Imunidade soberana em foco

A alegação de imunidade apontada pela Advocacia-Geral da União refere-se à proteção legal que agentes públicos e instituições desfrutam quando atuam no exercício de suas funções oficiais, impedindo a jurisdição estrangeira nesse tipo de conflito. A AGU argumenta que essa proteção é respaldada pela própria lei estadunidense, justificando o pedido de arquivamento do processo contra o magistrado brasileiro.

Decisões do Supremo confirmadas

Outro ponto ressaltado na petição é a validação das ações do ministro Alexandre de Moraes pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o que, segundo a defesa, reforça a legitimidade das medidas questionadas no processo internacional.

Perguntas frequentes

Qual o motivo do processo contra Alexandre de Moraes nos EUA?

O processo foi movido pelas redes sociais Rumble e Trump Media, relacionado a decisões judiciais do ministro, mas detalhes específicos do processo não foram divulgados nas fontes fornecidas.

Como a AGU justificou o pedido de arquivamento?

A Advocacia-Geral da União argumentou que a lei dos Estados Unidos reconhece a imunidade e soberania de agentes públicos estrangeiros, além de ressaltar que as decisões de Moraes foram confirmadas pela Primeira Turma do STF.

Por que a notificação do ministro foi por e-mail?

O STJ negou a notificação via carta rogatória, que é o meio formal para comunicação internacional, fazendo com que a Justiça dos EUA determinasse a intimação por e-mail.

COMPARTILHAR ARTIGO

Posts relacionados