Mulher é baleada por ex-namorado ao sair do trabalho em São José dos Pinhais após não aceitar fim de relacionamento

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na última sexta-feira, dia 25 de setembro, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O crime ocorreu logo após a vítima encerrar seu expediente de trabalho, momento em que foi surpreendida pelo ex-namorado. O agressor, que não aceitava o término do relacionamento, efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mulher, conforme informações divulgadas pelo portal Banda B.

Três dos disparos atingiram a vítima, que sobreviveu ao ataque. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local, onde é possível ouvir o som dos tiros e identificar o momento da abordagem violenta do suspeito.

Após realizar os disparos, o homem fugiu do local utilizando um veículo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais, trabalha em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal na busca pelo foragido.

Veículo do casal foi encontrado incendiado

Durante as diligências, as autoridades localizaram o carro utilizado pelo suspeito completamente queimado na região. Segundo a delegada Anielen Magalhães, o veículo era um bem compartilhado pelo casal e, ao incendiar o automóvel, o agressor cometeu também uma violação patrimonial.

A delegada ressaltou que o homem agiu movido por um sentimento de posse, entendendo que a ex-companheira não teria direito aos bens após a separação. Esse comportamento reforça a gravidade da situação, que envolve tanto a tentativa contra a vida da mulher quanto a destruição de patrimônio.

Histórico de violência e medidas de proteção

A investigação apurou que o suspeito já possuía registros anteriores relacionados à violência contra a mulher. A vítima prestou depoimento às autoridades e encontra-se acolhida sob proteção. O caso também afetou familiares, incluindo uma adolescente que presenciou o crime e teme por sua integridade física.

Testemunhas e vizinhos que estavam próximos ao local no momento dos disparos foram ouvidos pela polícia. Os relatos coletados visam fortalecer a justa causa nas investigações. As forças de segurança seguem em alerta e solicitam que qualquer informação sobre a localização do foragido seja repassada imediatamente.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual o estado de saúde da vítima? A vítima sobreviveu após ser atingida por três dos cinco disparos efetuados pelo ex-namorado e está recebendo acolhimento após prestar depoimento.

O suspeito foi preso? Não. O homem é considerado foragido e está sendo procurado pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal após fugir do local do crime.

Por que o veículo do casal foi queimado? Segundo a delegada, o suspeito incendiou o carro por não aceitar a separação e por um sentimento de posse, violando o patrimônio da mulher ao entender que ela não teria direitos sobre os bens.

O agressor tinha antecedentes? Sim, a Delegacia da Mulher confirmou que o suspeito já possuía registros prévios relacionados à violência contra a mulher.

Como a população pode ajudar? Informações que levem à localização do suspeito podem ser encaminhadas diretamente às autoridades de segurança pública que atuam na Grande Curitiba.