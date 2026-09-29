UFPR abre 120 vagas para curso gratuito de preparação ao vestibular

Inscrições até 2 de outubro; aulas ocorrem de 5 a 30 de outubro no Prédio Histórico da UFPR, em Curitiba

O Curso Solidário Todos pelo Direito, projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), abriu inscrições para 120 vagas em turmas gratuitas de preparação para a fase única do Vestibular da universidade.

As inscrições ficam abertas até 2 de outubro e devem ser feitas por meio de formulário on-line, segundo a UFPR. As aulas serão ministradas de 5 a 30 de outubro no Prédio Histórico da universidade, na Praça Santos Andrade, em Curitiba.

Oferta de disciplinas, cronograma e logística

O curso oferecerá aulas de Filosofia, História, Redação e Compreensão de Textos, Sociologia e Literatura, com estudantes de graduação da Faculdade de Direito como monitores. A universidade informou que os materiais necessários serão fornecidos gratuitamente.

As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h; aos finais de semana, as aulas serão das 8h30 às 16h30.

Vestibular 2027 e distribuição de vagas na UFPR

As provas do Vestibular 2027 da UFPR estão previstas para 1º de novembro, a partir das 14h. Neste processo seletivo haverá fase única, prova objetiva mais curta, questões com menos alternativas e sem provas específicas, conforme divulgado pela universidade.

A UFPR oferece 4.603 vagas em 130 cursos de graduação nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Pelo menos 50% das vagas são destinadas a estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, com cotas internas para estudantes de baixa renda (até 1 salário mínimo por pessoa na família), pretos e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O restante das vagas é para ampla concorrência; para candidatos da ampla concorrência que se enquadrem como pessoas com deficiência, a UFPR oferta uma vaga suplementar em cada curso.

Histórico do projeto

Segundo a universidade, o Curso Solidário Todos pelo Direito foi criado em 2016 por iniciativa de estudantes de graduação da UFPR. Desde então, o projeto auxiliou mais de mil estudantes do ensino médio, principalmente da rede pública, e contribuiu para a aprovação de mais de 400 alunos no curso de Direito da UFPR.