Mulher é esfaqueada pelo namorado em Londrina, pede socorro e morre durante aten

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Mulher é esfaqueada pelo namorado em Londrina, pede socorro e morre durante atendimento
Vítima, de 35 anos, foi encontrada ainda com vida após pedir ajuda em uma residência. Suspeito, de 29 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante.
Uma mulher de 35 anos morreu após ser esfaqueada pelo namorado na noite desta sexta-feira (7), no Parque das Indústrias, em Londrina, no norte do Paraná. Segundo informações repassadas à polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima ainda com vida. De acordo com o inquérito, mesmo ferida, ela conseguiu chegar até o portão de uma residência e pedir socorro aos moradores.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e prestou atendimento à mulher. Ela foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Após o crime, moradores repassaram aos policiais informações sobre as características e a possível identificação do suspeito. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, as equipes conseguiram localizar o homem no Jardim Cristal.
O suspeito foi identificado como Luiz Eduardo da Silva Francisco, de 29 anos. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e foi preso em flagrante.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão e, conforme as informações divulgadas até o momento, deverá responder pelo crime de feminicídio. Até a publicação da reportagem, ele não havia constituído advogado.
O caso será investigado pelas autoridades responsáveis.
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