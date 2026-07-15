Um cão ficou gravemente ferido após ser atropelado nesta segunda-feira em frente ao Supermercado Boniatti (antigo Express), em Ubiratã.

De acordo com testemunhas que presenciaram a situação, o motorista e o passageiro do veículo envolvido deixaram o local sem prestar qualquer tipo de socorro ao animal. Relatos apontam que ambos seguiram viagem enquanto o cachorro permanecia ferido e em sofrimento.

O tutor do animal foi localizado, porém informou que não possui condições financeiras para arcar com os custos do atendimento veterinário e do tratamento necessário.

Diante da situação, familiares e pessoas que acompanham o caso fazem um apelo à comunidade, clínicas veterinárias, protetores de animais e voluntários que possam contribuir com atendimento, medicamentos, doações ou até mesmo a organização de uma vaquinha solidária.

Qualquer ajuda pode fazer a diferença para aliviar o sofrimento do animal e aumentar suas chances de recuperação.

📞 Quem puder ajudar ou desejar obter mais informações pode entrar em contato com Vitória pelo telefone (44) 99945-5539.

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