Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um cão ficou gravemente ferido após ser atropelado nesta segunda-feira em frente ao Supermercado Boniatti (antigo Express), em Ubiratã.
De acordo com testemunhas que presenciaram a situação, o motorista e o passageiro do veículo envolvido deixaram o local sem prestar qualquer tipo de socorro ao animal. Relatos apontam que ambos seguiram viagem enquanto o cachorro permanecia ferido e em sofrimento.
O tutor do animal foi localizado, porém informou que não possui condições financeiras para arcar com os custos do atendimento veterinário e do tratamento necessário.
Diante da situação, familiares e pessoas que acompanham o caso fazem um apelo à comunidade, clínicas veterinárias, protetores de animais e voluntários que possam contribuir com atendimento, medicamentos, doações ou até mesmo a organização de uma vaquinha solidária.
Qualquer ajuda pode fazer a diferença para aliviar o sofrimento do animal e aumentar suas chances de recuperação.
📞 Quem puder ajudar ou desejar obter mais informações pode entrar em contato com Vitória pelo telefone (44) 99945-5539.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track