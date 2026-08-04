Mulher tenta matar adolescentes com carro em calçada no Paraná após ameaças por ciúmes, diz polícia

Investigação aponta que uma mulher de 28 anos utilizou seu veículo para tentar atropelar adolescentes propositalmente em uma calçada no Paraná

Uma situação grave chocou moradores da cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná, na última segunda-feira, dia 3 de junho. Uma mulher de 28 anos é investigada por tentar matar duas adolescentes, de 16 e 17 anos, ao jogar seu carro contra elas enquanto caminhavam pela calçada.

O crime foi registrado por câmeras de segurança locais e as imagens mostram a violência da ação, que resultou em ferimentos nas jovens. Elas receberam atendimento médico imediato e, felizmente, tiveram alta hospitalar no mesmo dia do ocorrido, conforme informação divulgada pelo g1.

O caso está sendo conduzido pelo delegado Marcondes Ribeiro, que classificou a ação como uma tentativa de homicídio triplamente qualificado. A seguir, entenda os detalhes da motivação e os desdobramentos jurídicos deste caso que gerou grande repercussão.

Motivação por ciúmes e histórico de ameaças

Segundo as autoridades, a principal motivação para o crime seriam ciúmes. O delegado responsável explicou que já existiam desavenças anteriores entre a autora e uma das vítimas, sendo que o alvo principal do atropelamento seria apenas uma das adolescentes.

A gravidade do caso é reforçada por um histórico recente de intimidação. Conforme revelado pela investigação, na noite anterior ao atropelamento, a mulher chegou a enviar ameaças à adolescente, fazendo menção clara de que a atropelaria assim que tivesse a oportunidade.

Qualificação do crime e fuga da suspeita

A polícia trata o caso como tentativa de homicídio triplamente qualificado. Os agravantes incluem o motivo torpe, o uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e o emprego de meio cruel para a execução do ato criminoso.

Após atingir as jovens, a mulher fugiu do local sem prestar qualquer tipo de assistência. O veículo utilizado no atropelamento foi abandonado posteriormente na PR-151, sendo apreendido pelas autoridades para passar por uma perícia técnica minuciosa.

Apresentação à delegacia e andamento do inquérito

Na manhã de terça-feira, dia 4, a investigada se apresentou voluntariamente à delegacia acompanhada de um advogado. Durante o seu depoimento, a mulher optou por permanecer em silêncio, exercendo o seu direito constitucional.

Até o momento, a identidade da autora do crime não foi divulgada oficialmente. Ela responderá ao inquérito em liberdade, enquanto o caso segue em fase de apuração pela Polícia Civil do Paraná para consolidar todas as evidências do atropelamento.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que motivou o atropelamento das adolescentes?

De acordo com o delegado, a motivação principal foram ciúmes, decorrentes de desavenças anteriores entre a autora e uma das vítimas.

Qual a situação de saúde das vítimas?

As duas adolescentes, de 16 e 17 anos, ficaram feridas, mas receberam atendimento médico e tiveram alta hospitalar no mesmo dia.

Por quais crimes a mulher está sendo investigada?

Ela é investigada por tentativa de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa e meio cruel.

A mulher foi presa após o atropelamento?

Não, a mulher se apresentou à delegacia e está respondendo ao inquérito em liberdade.

O que aconteceu com o carro utilizado no crime?

O veículo foi abandonado pela suspeita na PR-151, apreendido pela polícia e encaminhado para perícia técnica.