Nem Brian Rodríguez, nem Asprilla: Cruzeiro encaminha contratação de atacante ex-Roma

Depois de desistir da contratação de Brian Rodríguez, do América-MEX, o Cruzeiro encaminhou a contratação de outro atacante na manhã desta terça-feira (4). Trata-se do jovem João Costa, de 21 anos, que defende o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e já passou pela Roma-ITA.

O clube celeste acertou com jogador por empréstimo de uma temporada e opção de compra e valores fixados após o período. Os moldes são parecidos com as negociações de Wesley (Al-Nassr-SAU) e Lucho Rodríguez (Neom-SAU).

João Costa é canhoto e pode atuar pelos dois lados do ataque. É mais um alternativa buscada pela diretoria celeste para preencher as lacunas deixadas por Gabriel Pec e Luis Sinisterra, que sofreram graves lesões e estão fora da temporada.

A informação foi adiantada pela Rádio Fã e confirmada pela Itatiaia.

Quem é João Costa?

João Costa nasceu em Umuarama-PR, mas tem nacionalidade portuguesa. Por esse motivo, ele já passou pelas categorias de base do Brasil e de Portugal.

O ponta começou nas categorias de base do Palmeiras e depois foi para o Corinthians. Ele não chegou a jogar profissionalmente no futebol brasileiro e terminou a formação na Roma.

Na temporada 2023/24, João Costa fez cinco jogos pelo time de cima da equipe italiana. Em setembro de 2024, o luso-brasileiro foi vendido pela Roma ao Al-Ettifaq por 9 milhões de euros.

No clube saudita, ele fez 44 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.