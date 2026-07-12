Multas pela não transferência de veículos em SP lideram ranking do Detran em 2026; infração grave já foi aplicada 478 mil vezes no 1° semestre

“Das 43 mil aplicadas por avançar o farol vermelho em São Paulo, esse número deve ser muito maior. Da proporção 10 mil não aplicadas para 1 aplicada. As motos andam na calçada, furam a faixa de pedestre. A falta de estrutura fiscalizatória vitima, principalmente, os pedestres. E a salvação de vidas é que tem que ser o foco de qualquer autoridade de trânsito”, disse o especialista.