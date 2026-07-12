Mais um acidente foi registrado na passagem de nível conhecida como Panela de Pe…

Mais um acidente foi registrado na passagem de nível conhecida como Panela de Pedra, localizada às margens da BR-369, em Jandaia do Sul, na madrugada desta sexta-feira (12). A colisão aconteceu por volta das 0h30 e envolveu um caminhão que transportava cerca de 500 quilos de gás e uma composição ferroviária que seguia em direção ao município de Mandaguari.

Com o impacto, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Comunitária. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Segundo informações, havia neblina no momento do acidente. Na manhã desta sexta-feira, a composição permanecia parada no local, aguardando a realização do transbordo da carga transportada pelo caminhão, enquanto as autoridades realizavam os procedimentos de segurança.

O cruzamento ferroviário do Panela de Pedra, na BR-369, é conhecido pelo histórico de acidentes envolvendo trens e veículos. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

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