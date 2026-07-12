Mais um acidente foi registrado na passagem de nível conhecida como Panela de Pe…

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Mais um acidente foi registrado na passagem de nível conhecida como Panela de Pedra, localizada às margens da BR-369, em Jandaia do Sul, na madrugada desta sexta-feira (12). A colisão aconteceu por volta das 0h30 e envolveu um caminhão que transportava cerca de 500 quilos de gás e uma composição ferroviária que seguia em direção ao município de Mandaguari.
Com o impacto, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Comunitária. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Segundo informações, havia neblina no momento do acidente. Na manhã desta sexta-feira, a composição permanecia parada no local, aguardando a realização do transbordo da carga transportada pelo caminhão, enquanto as autoridades realizavam os procedimentos de segurança.
O cruzamento ferroviário do Panela de Pedra, na BR-369, é conhecido pelo histórico de acidentes envolvendo trens e veículos. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.
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