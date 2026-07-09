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Namorado de Wanessa Camargo rouba a cena em novas fotos da cantora e recebe elogios

Namorado de Wanessa Camargo rouba a cena em novas fotos da cantora e recebe elogios

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Namorado de Wanessa Camargo rouba a cena em novas fotos da cantora e recebe elogios
Wanessa Camargo surge em clima de romance com Bruno Bevan e web reage à beleza do modelo — Foto: Reprodução Instagram

“Te ver feliz é tão bom pra nós”, escreveu uma seguidora. “Que vibe delícia nessas fotos!”, comentou outra. “Um carrossel de amor”, acrescentou uma terceira. Também não faltaram elogios ao namorado da artista: “Namore um boy que te olhe assim”, observou uma internauta. “Um gato, bela escolha”, afirmou outra. “Agora acertou no boy!”, escreveu um seguidor. “A volta por cima que ela deu é minha meta”, completou mais uma.

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Corinthia Mes

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