Namorado de Wanessa Camargo rouba a cena em novas fotos da cantora e recebe elogios

“Te ver feliz é tão bom pra nós”, escreveu uma seguidora. “Que vibe delícia nessas fotos!”, comentou outra. “Um carrossel de amor”, acrescentou uma terceira. Também não faltaram elogios ao namorado da artista: “Namore um boy que te olhe assim”, observou uma internauta. “Um gato, bela escolha”, afirmou outra. “Agora acertou no boy!”, escreveu um seguidor. “A volta por cima que ela deu é minha meta”, completou mais uma.