A equipe da Coperfarma convida todos os amigos, clientes e parceiros para um caf…

A equipe da Coperfarma convida todos os amigos, clientes e parceiros para um café da manhã especial em comemoração ao aniversário do nosso querido Rogério!

📅 Quarta-feira

⏰ Às 10h

Será um momento de confraternização, alegria e gratidão por todos que fazem parte da nossa história. Venha tomar um café conosco, compartilhar esse momento especial e celebrar mais um ano de vida do Rogério! 🩵

Esperamos você na Coperfarma! ☕🎂✨

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