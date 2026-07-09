A equipe da Coperfarma convida todos os amigos, clientes e parceiros para um caf…

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A equipe da Coperfarma convida todos os amigos, clientes e parceiros para um café da manhã especial em comemoração ao aniversário do nosso querido Rogério!
📅 Quarta-feira
⏰ Às 10h
Será um momento de confraternização, alegria e gratidão por todos que fazem parte da nossa história. Venha tomar um café conosco, compartilhar esse momento especial e celebrar mais um ano de vida do Rogério! 🩵
Esperamos você na Coperfarma! ☕🎂✨
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