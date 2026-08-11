Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Cascavel terá mais de 14 mil participantes

Mais de 14 mil participantes integrarão o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Cascavel, marcando as comemorações dos 204 anos da Independência do Brasil. A Prefeitura da cidade organizou o evento que começa às 8h30, com desfile ao longo da Avenida Brasil, entre as ruas Pio XII e Barão de Cerro Azul, conforme informações divulgadas pela administração local.

A cerimônia seguirá a tradição da recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira da Pátria, execução do Hino Nacional, hasteamento das bandeiras e revista da tropa militar. Ao final, as forças de segurança fecharão o desfile.

Participação ampla da comunidade

Além da participação da Rede Municipal de Ensino, 66 outras inscrições foram registradas por instituições, secretarias, ONGs e grupos organizados. O desfile contará também com 195 carros, incluindo um blindado, e oito animais, evidenciando a diversidade de manifestações presentes na celebração.

Ritmo e infraestrutura para o público

O andamento do desfile ficará por conta da Banda da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada e outras dez fanfarras que se alternarão durante a manhã, mantendo o ritmo e a animação do evento.

Para garantir conforto, segurança e acessibilidade ao público, a Prefeitura montará arquibancadas, tendas, banheiros químicos, bebedouros e pontos de apoio ao longo do percurso, tendo como palco principal a praça em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Integração e valorização da educação pública

A expressiva adesão da comunidade reflete o sentimento de pertencimento à cidade e à nação. A Secretaria Municipal de Educação organizou os preparativos para que alunos e servidores do sistema municipal de ensino representem a educação pública com destaque durante as festividades.

Perguntas frequentes

Qual o horário e local do desfile?

O desfile começará às 8h30 na Avenida Brasil, no trecho entre as ruas Pio XII e Barão de Cerro Azul, em Cascavel.

Quantos participantes são esperados?

Estão confirmados mais de 14 mil participantes da comunidade, escolas, entidades e órgãos públicos.

Que estrutura será oferecida para o público?

A Prefeitura preparou estrutura com arquibancadas, tendas, banheiros químicos, bebedouros e pontos de apoio para conforto e acessibilidade.