Não sabia que era o último abraço, diz mãe após morte de menino de 5 anos em incêndio no dia do aniversário em Ponta Grossa

A tragédia que comoveu o Paraná ocorreu em Ponta Grossa, onde uma mãe se despediu do filho após uma festa de aniversário, sem saber que seria o último abraço.

O caso do pequeno Benjamin Luiz de Souza, que faleceu em um incêndio no dia em que completava cinco anos, trouxe uma profunda tristeza para os moradores de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A família enfrentou um momento de dor inimaginável na última sexta-feira (31).

A mãe, Thaliane Rodrigues, relatou que havia deixado a criança em casa apenas dez minutos antes de o fogo começar. Ela descreveu a angústia de ter vivenciado um momento de alegria, com a comemoração do aniversário do filho, logo antes da fatalidade.

As informações detalhadas sobre a dinâmica do ocorrido foram divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que acompanhou o depoimento da mãe sobre o trágico incêndio que vitimou o menino Benjamin.

A celebração de aniversário e o último momento

Thaliane contou que o dia havia sido marcado por felicidade, pois ela realizou o desejo de Benjamin de ter um bolo personalizado com o tema do Homem-Aranha. O abraço de despedida, dado antes da mãe sair da residência, tornou-se uma lembrança dolorosa para ela.

O combate às chamas e o resgate das vítimas

Segundo o tenente-coronel André Lopes, do Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente pelas paredes da casa, exigindo o uso de dois caminhões para controlar o incêndio. A bisavó do menino, de 84 anos, estava no local durante o incidente.

A idosa foi salva por pessoas que passavam pela Rua Teixeira Mendes, sendo socorrida e encaminhada para atendimento médico. Até a última atualização desta reportagem, a bisavó de Benjamin permanecia internada e entubada em uma unidade hospitalar.

A busca por respostas sobre o incêndio

Infelizmente, Benjamin foi encontrado sem vida pelos bombeiros em um dos cômodos da casa. Até o momento, não há informações concretas sobre o que teria dado início ao fogo, e as autoridades seguem apurando as causas do incêndio que destruiu o imóvel.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde aconteceu o incêndio? O caso foi registrado em uma residência localizada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Quantos anos a criança tinha? O menino Benjamin Luiz de Souza completava cinco anos no dia em que ocorreu a tragédia.

Qual o estado de saúde da bisavó? A idosa de 84 anos foi resgatada com vida, mas permanecia internada e entubada até a última atualização do caso.

O que causou o incêndio? Até o momento, as causas do fogo que destruiu a casa ainda não foram identificadas pelas autoridades competentes.

Quem confirmou os detalhes da ocorrência? As informações foram fornecidas pelo tenente-coronel André Lopes, do Corpo de Bombeiros, e relatadas pela RPC.