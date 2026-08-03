Tragédia em Rio Bonito do Iguaçu: Jovem desaparece após barco virar durante pescaria e corpo é encontrado a 16 metros de profundidade

Buscas intensas terminam com a localização de Pedro Henrique Frandolozo após acidente durante pescaria no interior do Paraná

Uma tarde de pescaria terminou em tragédia na região central do Paraná, quando um barco virou em um alagado localizado em Rio Bonito do Iguaçu. O acidente vitimou o jovem Pedro Henrique Frandolozo, de 27 anos, que estava acompanhado por três amigos no momento do incidente.

Enquanto os outros três ocupantes da embarcação conseguiram ser resgatados por pessoas que estavam próximas ao local, Pedro Henrique acabou desaparecendo nas águas. O caso gerou uma grande mobilização de equipes de socorro em toda a região durante o último final de semana.

Conforme informações divulgadas sobre o caso, as buscas foram iniciadas imediatamente após o desaparecimento, mobilizando especialistas e voluntários em uma operação complexa de resgate no Rio Iguaçu.

A operação de resgate e o uso de tecnologia

As buscas pelo jovem se estenderam desde a sexta-feira, dia 31, até a tarde do domingo, dia 2. O trabalho contou com o apoio fundamental do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), que utilizou equipamentos especializados para localizar a vítima.

Para realizar o trabalho de busca subaquática, as equipes empregaram um sonar, tecnologia que permitiu mapear o fundo do alagado. Com o auxílio de mergulhadores profissionais, foi possível identificar o ponto exato onde o corpo de Pedro Henrique estava submerso.

Profundidade do local e detalhes do acidente

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo do jovem foi localizado a uma profundidade de quase 16 metros. A área do acidente, situada em um alagado do Rio Iguaçu, apresenta desafios técnicos significativos para operações de mergulho devido à visibilidade e profundidade.

O rapaz, que era natural de Laranjeiras do Sul, cidade vizinha ao local do ocorrido, trabalhava como auxiliar de administração. A notícia de sua morte causou grande comoção entre familiares, amigos e a comunidade local, que acompanhava as notícias sobre as buscas.

Perguntas Frequentes sobre o caso

O que causou o desaparecimento de Pedro Henrique? O jovem desapareceu após o barco em que estava com três amigos virar durante uma pescaria em um alagado no Paraná.

Quanto tempo duraram as buscas pelo jovem? As buscas começaram na sexta-feira, dia 31, e foram concluídas apenas na tarde de domingo, dia 2, totalizando dois dias de operação.

Como o corpo foi localizado? O corpo foi encontrado com o auxílio de um sonar e o trabalho de mergulhadores do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost).

Qual foi a profundidade onde a vítima foi encontrada? De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava a quase 16 metros de profundidade no local do acidente.

Quem estava com a vítima no momento do acidente? Pedro Henrique estava acompanhado de três amigos, que foram resgatados por outras pessoas que se encontravam nas proximidades do alagado.