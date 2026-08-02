Tragédia no Paraná: o que se sabe sobre a morte de fotógrafa após queda em cachoeira durante trilha no Salto das Orquídeas

O caso da morte de fotógrafa em trilha do Paraná gerou comoção nacional e acendeu um alerta importante sobre os perigos da prática de ecoturismo sem o devido preparo e respeito aos avisos de segurança locais.

A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, moradora de Londrina, foi encontrada morta na última quinta-feira, dia 30, após cinco dias de desaparecimento. O acidente ocorreu no renomado Salto das Orquídeas, um complexo de cachoeiras localizado em Sapopema, no Paraná.

A vítima estava acompanhada de sua amiga, Ana Carolyne Camilo, durante a tentativa de atravessar uma correnteza para acessar um mirante. Conforme informação divulgada pelo g1, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias exatas da fatalidade.

Os detalhes do acidente no Salto das Orquídeas

Segundo os relatos colhidos pelas autoridades, as duas jovens decidiram seguir para um mirante por conta própria no último sábado, dia 25. Durante a travessia do rio, que contava com o auxílio de cordas, Ana Paula acabou caindo na correnteza, e Ana Carolyne, ao tentar ajudá-la, também se desequilibrou.

Naquele dia, o nível do rio estava 40 centímetros acima do normal, o que tornava a travessia extremamente arriscada. O Salto das Orquídeas, situado no rio Lajeado Liso, é um destino popular, mas que exige cautela, especialmente em períodos de chuva ou instabilidade climática.

A sobrevivência de Ana Carolyne e o resgate

Ana Carolyne conseguiu se salvar ao se segurar em uma pedra que não estava submersa, permanecendo na mata até ser encontrada por um funcionário do local na manhã do dia seguinte. Ela sofreu uma fratura na vértebra L2 e precisou de atendimento médico em Londrina.

Durante o período em que esteve isolada, a jovem tentou enviar mensagens de socorro para a irmã, mas a falta de sinal de internet impediu que o pedido chegasse a tempo. Ela recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, dia 29, após dias de internação.

Esforços de busca e a causa da morte

As buscas por Ana Paula envolveram uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros, mergulhadores, cães farejadores e o uso de drones com câmeras térmicas. O corpo foi finalmente localizado a 123 metros da queda principal, em uma área de poço, na quinta-feira.

O delegado responsável pelo caso confirmou que a causa da morte foi asfixia mecânica por afogamento. O local do acidente possui uma queda d’água de 45 metros, o que reforça a periculosidade do terreno e a força da correnteza naquela região específica.

Investigação sobre a responsabilidade e segurança

O dono da propriedade, Luiz Busqueti, afirmou que o trecho da trilha estava interditado devido ao volume de água. O delegado Thiago Luiz dos Santos reforçou que as jovens foram orientadas pelos funcionários sobre os riscos, tendo assinado termos de responsabilidade antes de ingressar na trilha.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a polícia tem o prazo de 30 dias para concluir as investigações. Depoimentos de outros turistas que estavam no local e a análise de dispositivos eletrônicos das jovens fazem parte dos próximos passos da perícia.

FAQ: Dúvidas frequentes sobre o caso

1. Onde ocorreu o acidente? O caso aconteceu no Salto das Orquídeas, em Sapopema, Paraná.

2. Qual a causa da morte da fotógrafa? A causa foi asfixia mecânica por afogamento, segundo a polícia.

3. A trilha estava liberada? Não, segundo a administração, o trecho estava interditado devido ao alto nível da água.

4. Como a amiga conseguiu sobreviver? Ela se segurou em uma pedra fora da água e aguardou o resgate na mata.

5. O que a polícia está investigando? A polícia apura as circunstâncias e possíveis responsabilidades sobre o acesso de visitantes em áreas de risco monitoradas.