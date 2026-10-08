Natal do Bradesco no Palácio Avenida terá seis apresentações em dezembro de 2026

Espetáculos em Curitiba serão nos dias 11, 12, 13 e 18, 19 e 20 de dezembro, sempre às 20h15; coral reúne 90 crianças e adolescentes

O Natal do Bradesco no Palácio Avenida, em Curitiba, terá seis apresentações em dezembro de 2026, distribuídas por dois finais de semana consecutivos, informou a organização.

Os espetáculos começarão sempre às 20h15 e ocorrerão nos dias 11, 12 e 13 e nos dias 18, 19 e 20 de dezembro.

Programação

As apresentações foram confirmadas para as duas semanas de dezembro mencionadas, com início às 20h15 em todas as datas.

Coral e equipe musical

Com o tema “Encantares”, o espetáculo reúne um coral formado por 90 crianças e adolescentes provenientes de instituições de acolhimento, que ocupam as janelas do Palácio Avenida para a apresentação.

A direção musical ficará a cargo da maestrina Dulce Primo, que atua no projeto há mais de 30 anos. Os arranjos são assinados por Camilo Carrara.

A organização informou que “a edição deste ano convida o público a celebrar aquilo que torna o Natal único: o encanto que emociona, o canto que une pessoas e os lares que guardam histórias, memórias e afetos”.

Serviço