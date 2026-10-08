Pentagon diz que execução de Nidal Hasan por pelotão de fuzilamento será transmitida ao vivo

Defesa dos EUA afirmou que a execução, marcada para 3 de dezembro em Fort Hood, Texas, será pública por livestream, disse o secretário Pete Hegseth.

O Pentagon informou que a execução do ex‑major do Exército dos EUA Nidal Hasan será transmitida ao vivo, segundo declarações do secretário de Defesa Pete Hegseth e de um funcionário do Departamento de Defesa citados pela BBC.

A execução está marcada para 3 de dezembro em Fort Hood, no Texas, disse o secretário do Exército dos EUA, e será realizada por um pelotão de fuzilamento — a primeira execução militar por fuzilamento desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a BBC.

O caso e a proposta de transmissão

Hasan foi condenado por ter matado 13 soldados desarmados na base de Fort Hood em 5 de novembro de 2009. Ele admitiu perante o tribunal ser o autor do ataque e, durante o julgamento em 2013, disse acreditar que estava protegendo muçulmanos e o Taleban, informa a BBC.

O secretário Pete Hegseth afirmou que "as pessoas poderão assistir" e classificou a medida como pública; em entrevista a um veículo conservador, ele disse que Hasan "vai receber um pelotão de fuzilamento". Um porta‑voz do Pentagon, Sean Parnell, disse que a recomendação partiu do secretário e que o President Donald Trump aprovou a medida, segundo a BBC. A reportagem também informou que a Casa Branca foi procurada para comentar se o President apoia uma execução transmitida ao vivo.

Questionamentos jurídicos e precedentes

Especialistas citados pela BBC apontam incertezas legais. O advogado John Mills afirmou que não há precedente moderno para uma execução pública e que o processo de apelação de Hasan ainda não terminou, o que provavelmente levaria a uma suspensão da execução.

A professora de direito Deborah Denno observou que nunca houve uma execução transmitida ao vivo nos Estados Unidos e destacou questões práticas e éticas, como controle de idade e políticas das plataformas que hospedassem a transmissão. A BBC também registrou que não está claro em qual plataforma ou local a livestream seria disponibilizada.

Contexto histórico

Segundo a BBC, a última execução militar nos EUA ocorreu em 1961, quando um soldado do Exército foi enforcado; o último caso de fuzilamento militar registrado foi em janeiro de 1945, com a execução de Eddie Slovik. A reportagem lembra ainda que, no final do primeiro mandato de Trump, houve uma série de execuções federais e que, ao reassumir o cargo, o President reverteu uma moratória anterior sobre execuções federais, segundo a BBC.

Até o momento, a BBC registra debates jurídicos e práticos sobre a transmissão pública do procedimento, e especialistas consultados pela reportagem apontam que a realização efetiva da execução ainda pode ser postergada por recursos legais.