Natural de Assú, joia da base do Botafogo renova contrato com multa de R$ 755 milhões



Redação Tribuna do Norte

•



16 de julho de 2026

•

14h45

Lucas Emanuel renovou contrato com o Botafogo até 2030 | Foto: Vítor Silva/BFR

Natural de Assú, no interior do Rio Grande do Norte, o atacante Lucas Emanuel, de 17 anos, renovou contrato com o Botafogo até maio de 2030. Considerado uma joia da base, o jogador atua pela equipe sub-17 do clube carioca e também foi escolhido pelo técnico Framclim Carvalho para treinar junto ao time principal durante a preparação para a segunda parte da temporada 2026.

O novo contrato, assinado na última terça-feira (14), inclui multa rescisória de 130 milhões de euros (cerca de R$ 755 milhões) para clubes do futebol internacional e R$ 50 milhões dentro do futebol brasileiro.

No Botafogo desde 2025, Lucas Emanuel mostrou rapidamente seu poderio ofensivo, marcando 8 gols em 21 jogos na sua primeira temporada com a camisa alvinegra. Já em 2026, o brilho foi ainda maior, com 15 gol em 15 jogos na temporada, conquistando um convite para treinar com a equipe principal durante a intertemporada em razão da Copa do Mundo, marcando inclusive na vitória do Botafogo em jogo treino da equipe profissional.

“Estou muito contente em poder contribuir para o Botafogo e continuar a construir meu futuro com esse Clube Glorioso. Eu agradeço a todos os meus companheiros de equipe, o estafe e todos os membros da Família Botafogo que me ajudam diariamente a conquistar esse sonho,” comentou o atacante.

Lucas Emanuel deixou o Rio Grande do Norte aos 11 anos de idade. Ele chegou a passar pelo sub-15 do São Paulo e depois migrou para o Athletico-PR, antes de chegar ao Botafogo em 2025.

Confira a ficha do atleta:

Nome completo: Lucas Emanuel Jales do Nascimento

Idade: 17 anos (03/06/2009)

Posição: Atacante

Pé dominante: Destro

No Botafogo desde 2025