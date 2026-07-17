NESTLÉ COM OFERTAS ESPECIAIS NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 😍

Os seus produtos Nestlé favoritos estão com preços especiais no Paraná Supermercados! É a oportunidade ideal para abastecer a despensa com qualidade, sabor e muita economia.

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📅 Ofertas válidas de 15 a 31 de julho.

📍 Paraná Supermercados

Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

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