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NESTLÉ COM OFERTAS ESPECIAIS NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 😍
Os seus produtos Nestlé favoritos estão com preços especiais no Paraná Supermercados! É a oportunidade ideal para abastecer a despensa com qualidade, sabor e muita economia.
Aproveite as ofertas imperdíveis em diversos produtos da marca Nestlé e garanta tudo o que sua família precisa pagando menos. Afinal, economizar é ainda melhor quando é com marcas que você conhece e confia! 🛒😉
📅 Ofertas válidas de 15 a 31 de julho.
📍 Paraná Supermercados
Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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