PASTOR DE IGREJA DE UBIRATÃ MORRE EM GRAVE ACIDENTE NA PR-323; ESPOSA E FILHO FI

🚨 PASTOR DE IGREJA DE UBIRATÃ MORRE EM GRAVE ACIDENTE NA PR-323; ESPOSA E FILHO FICAM FERIDOS

Um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (11), na PR-323, em Cianorte, deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas.

Segundo as informações apuradas, o acidente envolveu um Toyota Corolla e uma carreta, nas proximidades da Cocamar.

A vítima fatal foi identificada como Pastor Osmair Gomes, pastor da Igreja Pentecostal Plenitude do Deus Triúno, de Ubiratã.

No veículo também estavam sua esposa, a Pastora Presidente Silvania Gomes, e o filho do casal, uma criança de aproximadamente 5 anos.

Silvania ficou gravemente ferida e foi encaminhada para atendimento médico em Cianorte. A criança também sofreu ferimentos graves, precisou ser intubada no local e foi encaminhada pelo serviço aeromédico ao Hospital Universitário de Maringá.

Equipes de emergência e segurança foram mobilizadas para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

🙏 O Ubiratã Online manifesta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, membros da igreja e a todos que conviviam com o Pastor Osmair Gomes. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de profunda dor.

Seguimos acompanhando o estado de saúde de Silvania e da criança e traremos novas informações assim que forem oficialmente confirmadas.

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