‘Negro racista’, diz escritora a piloto da Latam – 11/08/2026 – Cotidiano

A terapeuta e escritora Tânia Rocha publicou vídeos nas redes sociais em que faz ataques contra um piloto da Latam após ser retirada de um voo da companhia. Nas gravações, ela chama ele de “negro racista” e o xinga.

“Eu não sei se é porque ele é negro e eu sou loira e aí existe um racismo ao contrário“, diz Tânia em uma das gravações, publicadas nos stories do Instagram.

Em outro trecho, ela se refere ao comandante como “retardado”. A escritora também faz comentários generalizantes sobre pessoas negras. “Ainda mais eu, que já chego chegando, […] Tem um monte de negrinho que não gosta.”

Procurada pela Folha, Tânia não quis conceder entrevista. Por meio de sua assistente, afirmou que está na Itália, com a agenda cheia, e que está “ainda chocada” com o que chamou de “agressividade do piloto da Latam”.

O episódio ocorreu após uma discussão sobre o transporte do cachorro de Tânia na cabine da aeronave, no fim da última semana. Ela embarcava num voo de Florianópolis a Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o relato da escritora, ela havia recebido da companhia as dimensões permitidas para a caixa de transporte.

Já dentro do avião, porém, parte da caixa teria ultrapassado o espaço disponível sob o assento. O comandante considerou a situação um risco e determinou que ela deixasse a aeronave.

A Latam estabelece que animais transportados na cabine devem permanecer dentro de uma bolsa ou caixa durante todo o voo. Para caixas rígidas, as dimensões máximas são de 36 cm de comprimento, 33 cm de largura e 19 cm de altura. Para bolsas flexíveis, o limite é de 40 cm de comprimento, 28 cm de largura e 25 cm de altura.

A companhia também determina que o animal consiga permanecer em pé dentro do recipiente sem tocar o teto e possa se movimentar e girar naturalmente sem tocar as paredes. Caso as condições de tamanho e do contêiner não sejam atendidas, o animal não é aceito para viajar na cabine.

Em seus vídeos, Tânia questiona a decisão do comandante e afirma que ela teria relação com a cor da pele dele. “O que esse retardado desse negro fez comigo foi racismo, racismo!”

A Latam afirmou que “repudia veementemente toda prática discriminatória, incluindo crimes de racismo”. A companhia disse estar à disposição das autoridades para auxiliar na apuração do caso e afirmou que apoia e dará “total assistência” ao piloto, que teria sido “gravemente ofendido em sua honra, no exercício de suas funções”.

A empresa afirmou ainda que suas medidas para o transporte de pets seguem as regulamentações do setor e têm como objetivo garantir o bem-estar e a saúde dos animais, além da segurança do voo.

Tânia Rocha tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e se descreve como “terapeuta experiente e especializada em constelações familiares, com enfoque nos traumas geracionais e hereditários”. Ela tem quatro livros publicados e oferece cursos online.