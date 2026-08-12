PM é ferido durante confronto com indígenas que saqueavam carga de caminhão tombado no Paraná

Um policial militar ficou ferido nesta terça-feira (11) ao ser agredido enquanto atendia uma ocorrência de furto de carga envolvendo um caminhão que tombou na BR-277, no município de Nova Laranjeiras, região Central do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo que transportava eletrodomésticos tombou no acostamento da rodovia, e o motorista ficou preso nas ferragens. Durante o salvamento, equipes de socorro perceberam que um grupo de indígenas estava saqueando os produtos.

Intervenção policial provoca confronto

Policiais militares que passavam pelo local tentaram intervir na situação para conter o furto da carga. O grupo reagiu, provocando um confronto no qual o policial acabou ferido. No total, mais de 40 agentes da PM, distribuídos em 11 equipes, foram mobilizados para o atendimento da ocorrência.

Restrição de tráfego na BR-277

Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Rodoviária Federal também foram deslocadas para o local. Conforme informou a concessionária EPR Iguaçu, responsável pelo trecho, a rodovia está interditada nos dois sentidos, e a recomendação é para que os motoristas evitem a região até o fim dos trabalhos e liberação completa da via.