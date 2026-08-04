Jovem que morreu baleado no XIV de Novembro é identificado como Herbert Alho Rodrigues

A Polícia Civil de Cascavel divulgou uma nota oficial sobre o homicídio em Cascavel registrado na noite de segunda-feira (04), na Rua Octávio Silveira Siqueira. O crime aconteceu por volta das 19h, quando as forças de segurança foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo no local.

Segundo informações apuradas, testemunhas ouviram cerca de três tiros e, em seguida, viram a vítima caída ao solo, com dois homens próximos. Após os disparos, os suspeitos fugiram. Equipes do SIATE e um médico confirmaram o óbito no local, mas a identidade da vítima só foi confirmada na manhã desta terça-feira (05), após reconhecimento no Instituto Médico-Legal (IML) por familiares. A vítima foi identificada como Herbert Alho Rodrigues, de 21 anos, morador do mesmo bairro onde ocorreu o homicídio.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, enquanto a Delegacia de Homicídios iniciou as investigações, buscando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas. O caso permanece sob investigação, com a Polícia Civil de Cascavel empenhada em esclarecer a motivação do crime e identificar os autores.

A população pode contribuir com informações de forma anônima pelos telefones 197, 181, 3219-1329 (WhatsApp da Delegacia de Homicídios) ou 3301-5700. Até o momento, a Polícia Civil confirmou que este foi o 20º homicídio registrado em Cascavel no ano de 2026.